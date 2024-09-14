快訊

中職／驚！富邦王牌江少慶投29球傷退 手抱胸表情痛苦

參選後首次單獨受訪…賀錦麗落落長回答挨酸空心菜 作家：也是種特殊才能

大雷雨轟炸！民權路成小河「水桶載浮載沉」 網驚呼：台中威尼斯

悔不當初？北約秘書長：既然現在能援烏 那開戰前本可這麼做防止戰爭

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
即將卸任的北約秘書長史托騰柏格6日在挪威首都奧斯陸的總理官邸出席記者會。法新社
即將卸任的北約秘書長史托騰柏格6日在挪威首都奧斯陸的總理官邸出席記者會。法新社

英國天空新聞報導，即將卸任的北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約在俄烏戰爭爆發前本可以在武裝烏克蘭方面做得更多，防止俄國侵烏。他接受德國「星期日法蘭克福匯報」（FAS）訪問時說：「既然我們現在可以軍援烏克蘭，那麼我們本可以透過軍援防止戰爭爆發。」

史托騰柏格表示，由於擔心緊張局勢升高，北約在俄國侵烏前不願提供烏克蘭請求援助的武器。戰爭爆發後，並非北約成員國的烏克蘭歷經北約盟國一開始的猶豫後，獲得一套又一套武器系統。

史托騰柏格說，烏克蘭戰爭只能透過談判解決。他表示：「要結束這場戰爭，我們必須在某個階段再次和俄國對話，但這必須以烏國的實力為基礎。」

史托騰柏格自2014年起擔任北約秘書長。他將於10月1日卸任，由荷蘭總理呂特接任。

俄烏戰爭 北約 烏克蘭

延伸閱讀

北約秘書長史托騰柏格明年接任慕尼黑安全會議主席

情報指恐受威脅 德國北約空軍基地升高安全等級

尋求停火之道？烏克蘭外長23日將訪問大陸

北約任命西班牙官員當地中海特使 義大利抗議

相關新聞

悔不當初？北約秘書長：既然現在能援烏 那開戰前本可這麼做防止戰爭

英國天空新聞報導，即將卸任的北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約在俄烏戰爭爆發...

日本舊優生保護法違憲 中央與受害人簽和解協議書

日本政府昨天跟過去遭強制絕育的受害人簽署和解協議書，內容包括中央政府致歉及支付原告受害者本人最多1500萬日圓（約新台幣...

美軍售日本空中加油機 強化因應區域威脅嚇阻力

日媒報導，美國政府9月13日批准軍售日本政府總額約41億美元（約新台幣1310億元）的空中加油機及相關設備等，並已通知國...

北韓官媒：金正恩見俄國安會秘書長談深化合作

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩已與俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu...

美國制裁俄官媒「今日俄羅斯」！控秘密干預美國民主

美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯國營電視台《今日俄羅斯》（Russia Today，RT），指控該頻道是「俄羅斯情報...

貧富不均日益嚴重 為何澳洲人壽命比英美加都長？

最新研究顯示，澳洲人比其他已開發英語系國家的人長壽，平均壽命比英國人多2年，比美國人多4年，也比加拿大人、紐西蘭人和愛爾蘭人都長壽，為什麼？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。