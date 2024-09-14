悔不當初？北約秘書長：既然現在能援烏 那開戰前本可這麼做防止戰爭
英國天空新聞報導，即將卸任的北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，北約在俄烏戰爭爆發前本可以在武裝烏克蘭方面做得更多，防止俄國侵烏。他接受德國「星期日法蘭克福匯報」（FAS）訪問時說：「既然我們現在可以軍援烏克蘭，那麼我們本可以透過軍援防止戰爭爆發。」
史托騰柏格表示，由於擔心緊張局勢升高，北約在俄國侵烏前不願提供烏克蘭請求援助的武器。戰爭爆發後，並非北約成員國的烏克蘭歷經北約盟國一開始的猶豫後，獲得一套又一套武器系統。
史托騰柏格說，烏克蘭戰爭只能透過談判解決。他表示：「要結束這場戰爭，我們必須在某個階段再次和俄國對話，但這必須以烏國的實力為基礎。」
史托騰柏格自2014年起擔任北約秘書長。他將於10月1日卸任，由荷蘭總理呂特接任。
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