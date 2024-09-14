日本舊優生保護法違憲 中央與受害人簽和解協議書
日本政府昨天跟過去遭強制絕育的受害人簽署和解協議書，內容包括中央政府致歉及支付原告受害者本人最多1500萬日圓（約新台幣340萬元）作為補償。
日本過去有約1萬6500人被政府依「舊優生保護法」強制絕育，部分受害人從2018年起提出國賠訴訟。最高法院大法庭7月3日認定該法違憲，判決其中4件國賠定讞，另1件發回高院更審。
首相岸田文雄今年7月17日親自跟訴訟原告等人會面「深深致歉」，並承諾盡可能早日提出補償措施。
日本富士新聞網報導，受到最高法院判決影響，日本政府已跟原告團簽署和解協議書，內容包括中央政府致歉及支付原告受害者本人最多1500萬日圓作為補償。
目前仍在持續中的相關訴訟，預料未來也將基於這份協議書達成和解。
化名北三郎的原告表示，還有人正在承受痛苦，「請救救那些人」。
另外，跨黨派議員聯盟針對未提出訴訟的受害者，正研擬提出救濟法案草案，內容包括支付受害者本人1500萬日圓或配偶500萬日圓等補償。
共同社中文網報導，在兒童家庭廳舉行的簽署儀式上，全國原告團和律師團與兒童政策擔當大臣加藤鮎子確認協議書內容。
兒童家庭廳表示，3個高等法院和6個地方法院正在審理中的19人，今後將基於協議書達成和解；另外在東京高等法院，有2人已於9月13日達成和解。
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