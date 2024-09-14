快訊

雨區擴大半個台灣！從北到南14縣市大雨特報

影／代購喊「每顆160元」！不二坊蛋黃酥今開賣又見人龍

固樑！侯友宜基隆挺反罷免掃街人氣旺 謝國樑曝最新民調結果

美國制裁俄官媒「今日俄羅斯」！控秘密干預美國民主

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國13日宣布制裁俄羅斯國營電視台《今日俄羅斯》，指控該頻道是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民主」。路透
美國13日宣布制裁俄羅斯國營電視台《今日俄羅斯》，指控該頻道是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民主」。路透

美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯國營電視台《今日俄羅斯》（Russia Today，RT），指控該頻道是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民主」。

BBC報導，布林肯13日在記者會上表示，《今日俄羅斯》是由俄羅斯政府支持的媒體網路一部分，該媒體曾暗中試圖破壞美國的民主。並指俄羅斯當局在《今日俄羅斯》內部設置了一個擁有網絡作戰能力的部門，且與俄羅斯情報機構有聯繫。

《今日俄羅斯》也直播了布林肯的言論，並宣稱這是「美國的最新陰謀論」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）諷刺表示，美國應該設立一個「專門針對俄羅斯制裁的專家職位」。

《今日俄羅斯》總編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）則回應稱，《今日俄羅斯》的員工大多數曾在美國學習，有些甚至受到美國的資助。

美國國務院指控《今日俄羅斯》在歐洲、非洲以及南北美洲國家從事「資訊操縱、秘密影響以及軍事採購活動」。布林肯還表示，《今日俄羅斯》發起線上募款活動，為在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵購買防彈衣、狙擊步槍、無人機等裝備。

布林肯指出，《今日俄羅斯》還試圖在歐洲國家摩爾多瓦2024年10月的總統大選前，與俄羅斯情報部門合作，干預該國的政治。

美國已經起訴了2名《今日俄羅斯》員工，罪名為試圖干涉2024年美國總統大選。

俄羅斯 布林肯 美國

延伸閱讀

美政府新證據 揭官媒RT扮俄國全球情報戰要角

挺烏…布林肯聯袂英外長訪基輔 提供經援、放寬武器使用

美籍示威女子遭擊斃 布林肯要求以色列整頓軍隊

美英重申致力台海和平 證實伊朗供應俄羅斯飛彈

相關新聞

美國制裁俄官媒「今日俄羅斯」！控秘密干預美國民主

美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯國營電視台《今日俄羅斯》（Russia Today，RT），指控該頻道是「俄羅斯情報...

北韓官媒：金正恩見俄國安會秘書長談深化合作

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩已與俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu...

11歲就學開飛機！除了英國小王子喬治還能有誰？

延續英國王室傳統，11歲的英國小王子喬治（Prince George）開始學開飛機了。喬治開的是單引擎派珀Piper P...

貧富不均日益嚴重 為何澳洲人壽命比英美加都長？

最新研究顯示，澳洲人比其他已開發英語系國家的人長壽，平均壽命比英國人多2年，比美國人多4年，也比加拿大人、紐西蘭人和愛爾蘭人都長壽，為什麼？

范斯：北京終將侵略 美軍武器全給烏克蘭不利台禦敵

川普的副手范斯曾表達對中國強硬、支持軍援台灣等看法。他昨天再次談到相關議題時，推測北京最終仍會對台動武，而美國把所有的武...

教宗結束亞太行 重申幻想中國盼前往訪問

教宗方濟各今晚結束出訪亞太4國行程，他在返國機上回應記者提問中國議題。他重申很想去中國訪問，中國是他的幻想，他認為梵中對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。