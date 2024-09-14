美國制裁俄官媒「今日俄羅斯」！控秘密干預美國民主
美國國務卿布林肯13日宣布制裁俄羅斯國營電視台《今日俄羅斯》（Russia Today，RT），指控該頻道是「俄羅斯情報機構事實上的分支機構」，試圖秘密破壞「美國民主」。
BBC報導，布林肯13日在記者會上表示，《今日俄羅斯》是由俄羅斯政府支持的媒體網路一部分，該媒體曾暗中試圖破壞美國的民主。並指俄羅斯當局在《今日俄羅斯》內部設置了一個擁有網絡作戰能力的部門，且與俄羅斯情報機構有聯繫。
《今日俄羅斯》也直播了布林肯的言論，並宣稱這是「美國的最新陰謀論」。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）諷刺表示，美國應該設立一個「專門針對俄羅斯制裁的專家職位」。
《今日俄羅斯》總編西蒙尼揚（Margarita Simonyan）則回應稱，《今日俄羅斯》的員工大多數曾在美國學習，有些甚至受到美國的資助。
美國國務院指控《今日俄羅斯》在歐洲、非洲以及南北美洲國家從事「資訊操縱、秘密影響以及軍事採購活動」。布林肯還表示，《今日俄羅斯》發起線上募款活動，為在烏克蘭作戰的俄羅斯士兵購買防彈衣、狙擊步槍、無人機等裝備。
布林肯指出，《今日俄羅斯》還試圖在歐洲國家摩爾多瓦2024年10月的總統大選前，與俄羅斯情報部門合作，干預該國的政治。
美國已經起訴了2名《今日俄羅斯》員工，罪名為試圖干涉2024年美國總統大選。
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