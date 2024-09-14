北韓官媒：金正恩見俄國安會秘書長談深化合作

北韓官方媒體北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩已與俄羅斯國安會秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）會談，討論深化兩國戰略對話。

法新社報導，俄羅斯與烏克蘭戰爭打了超過30個月，俄方需要彈藥以維持攻勢，西方指控北韓向俄國運送武器。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）6月曾訪問北韓，並簽署全面戰略夥伴關係條約，其中包括共同防禦協議。

北韓中央通信社今天報導證實金正恩和蕭依古會談，指出雙方「就逐步深化兩國戰略對話、加強合作維護共同安全利益以及區域和國際情勢廣泛交換意見」。

報導還說，金正恩表明北韓政府將根據6月簽署的條約進一步擴大與俄羅斯合作。

俄羅斯國安會也在官網上聲明說，蕭依古與金正恩的會面對履行兩國的全面戰略夥伴關係條約「將具重大貢獻」。

蕭依古先前是俄羅斯國防部長，今年5月轉任協助總統國安事務決策的俄羅斯聯邦安全會議秘書長。

路透社報導，美國和烏克蘭等國家以及獨立分析家認為，金正恩正藉由提供火箭和飛彈來協助俄羅斯侵略烏克蘭，以換取俄方經濟和其他軍事援助。

俄羅斯與北韓均否認運送武器一事，但矢言強化兩國軍事合作。