美政府新證據 揭官媒RT扮俄國全球情報戰要角

美國總統拜登政府今天宣布採取重大行動，致力削弱俄羅斯官方媒體「今日俄羅斯」（Russia Today, RT）全球影響力，並揭露RT在俄國的全球情報和影響力作戰扮演要角。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國國務院公布經解密的美國情報調查結果，顯示RT完全融入俄國在世界各地的情報作戰，並宣布正展開外交行動，向各國提供RT活動相關風險資訊。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說：「由於出現新情資，其中大部分源自RT員工，我們得知RT擁有網路能力並參與秘密情資和影響力作戰及軍事採購。」

美國新情資一項重要發現是俄羅斯政府一年多來悄悄在RT內部安插情報蒐集單位，聚焦在全球影響力作戰。美國官員形容這項活動是RT作為克里姆林宮在海外觸角和喉舌大規模拓展的一環，而且不僅限於宣傳和秘密影響力作戰，甚至還包括軍事採購。

布林肯說：「在RT的掩護下，經由這個單位產生的情資流向俄羅斯情報部門、俄羅斯媒體、俄羅斯傭兵組織以及俄羅斯政府其他國家機構和代理機構。」

布林肯稱除了秘密影響力作戰外，RT領導層還進行網路群眾募資活動，目的是為駐烏克蘭的俄軍提供軍事裝備。

布林肯指出，群眾募資活動為在烏克蘭作戰的俄軍提供「狙擊步槍、消音器、防彈衣、夜視裝備、無人機、無線電設備、單兵武器瞄具、柴油發電機」。

另一名高階政府官員說，美國宣布上述消息以及與盟邦外交官員私下討論，目的是確保各國知道RT和俄羅斯情報部門正在合作散播歧見並損害民主進程，同時讓RT在全球運作變得困難許多。

CNN尋求置評時，RT回了一封帶有嘲諷口氣的電子郵件，其中一句寫說「我們一直都是直接從（前蘇聯情報機構）國家安全委員會（KGB）總部進行廣播」。

美國聯邦檢察官一週前宣布對兩名RT員工提出刑事指控，指控他們秘密向一家美國公司挹注近1000萬美元，以製作並擴大宣傳符合俄羅斯利益的內容。美方官員說，這場秘密影響力活動鎖定美國民眾，目的是影響2024年美國總統大選。

美國外交官員計劃在近日和未來數週內建立一個願意對抗美方所謂RT威脅的國家聯盟，包括利用聯合國大會（General Assembly）集會場合。