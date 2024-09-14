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美軍8月底突襲伊拉克西部 擊斃4名ISIS領袖

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國軍方表示，美國與伊拉克8月29日聯合突襲伊拉克西部，擊斃14名特工，包括4名伊拉克與黎凡特伊斯蘭國（ISIS）領袖。

路透社報導，美國披露了8月的軍事行動，這場行動也造成7名軍事人員受傷。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）今天表示，司令部現在能證實有數名ISIS領袖身亡，包括負責伊拉克所有行動的伊塔維（Ahmad Hamid HusaynAbd-al-Jalil al-Ithawi）。

美軍中央司令部在社群媒體平台X發表聲明說：「這場行動是在針對ISIS領袖，目的在中斷與削弱ISIS計劃、組織與對伊拉克平民發動攻擊的能力」。

ISIS 伊拉克 美國

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