美軍8月底突襲伊拉克西部 擊斃4名ISIS領袖

自從去年11月舊金山美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平的拜習會晤後，美中關係似乎漸入佳境，美國國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文相繼訪問北京，大陸外長王毅也回訪華盛頓，現在雙方還要安排年底拜習再度會晤，但在此期間，雙方又發出相互矛盾的訊號。一方面美國透過與解放軍的溝通釋出和解訊號，但另外一方面，美國對中國仍然持續提高警戒，甚至直接批評。 大陸藉自己的主場—香山論壇，要把彼此的歧異，講清楚說明白…

2024-09-14 07:00