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教宗結束亞太行 重申幻想中國盼前往訪問

中央社／ 羅馬13日專電
教宗方濟各出訪亞太四國。(美聯社) 美國聯合通訊社
教宗方濟各出訪亞太四國。(美聯社) 美國聯合通訊社

教宗方濟各13日晚結束出訪亞太4國行程，他在返國機上回應記者提問中國議題。他重申很想去中國訪問，中國是他的幻想，他認為梵中對話成果良好，教廷將持續懷著善意執行梵中主教任命協議。

教宗方濟各（Pope Francis）9月2日到13日出訪亞太4國，13日傍晚返抵義大利，他在返國航程中舉行機上記者會。在前4個提問中，教宗依序回應訪問新加坡、東帝汶、巴紐、印尼4國的感想，在第5個提問切入敏感的中國議題。

提問中國議題的記者法拉斯卡（Stefania Falasca），是代表中國天甌智庫參加教宗出訪行程，她表示自己並不會說中文。

法拉斯卡詢問教宗兩個問題，第一是中國努力促成加薩走廊和平，7月邀集巴勒斯坦各派系到中國簽署「北京宣言」，教宗對此有何看法，教廷與中國在促進和平議題是否有合作空間。第二是梵中即將續簽主教任命協議，教宗對於目前對話成果是否滿意。

教宗回應指出，他樂見與中國展開對話，對話成果良好，教廷對於梵中主教任命協議，也懷著善意持續執行，他從教廷國務院聽到相關進展的消息，他感到很高興。

至於中國，教宗說，「中國對我來說是一個幻想」，他很想訪問中國，中國是一個偉大的國家，他欽佩、尊重中國，中國有著數千年文化和歷史，具有和其他不同政府體系對話及相互理解的能力。

教宗過去曾多次在專訪中提到「中國夢」，皆使用較正面的「夢想」（dream）一詞。此次他使用幻想（illusion）一詞，該詞彙帶有不切實際、一廂情願意涵，梵蒂岡新聞網特別在教宗口語原文後加註括號，說明教宗在此指的意思是「願望」（wish）。

對於與中國合作，教宗表示，他相信中國對天主教會是一個願景與希望，對於解決當前衝突，合作當然是可行的，教宗俄烏戰爭特使、樞機主教祖皮（Matteo Zuppi）正在往這個方向推動，祖皮也和中國有聯繫。

出訪 教宗 教廷

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