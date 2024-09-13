世衛組織：已資格預審M痘MVA-BN疫苗 盼加速接種

非洲受到M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情侵襲之際，世界衛生組織（WHO）今天指出，已經首度資格預審MVA-BN疫苗，此舉可望加快民眾接種疫苗的速度。

法新社報導，非洲M痘疫情重災區剛果民主共和國收到首批捐贈得來的MVA-BN疫苗後，世界衛生組織發布上述消息。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）透過聲明說道：「無論是當前非洲疫情爆發的情況下，還是在未來，針對M痘疫苗的首度資格預審是我們對抗這個疾病的重要一步。」

他還說：「如今我們需要緊急擴大採購、捐助及推廣，確保在最需要地區的人們能公平獲得疫苗…以防範感染、遏止傳染並挽救生命。」

世界衛生組織的資格預審清單，是用來評估疫苗等醫療產品的品質、安全性和效力，以便聯合國（UN）與其他國際組織採購，沒有能力執行評估的低所得國家也使用這份清單。

世衛組織助理秘書長中谷祐貴子表示，世衛的MVA-BN疫苗資格預審將有助於加速各國政府和國際機構對於M痘疫苗的持續採購。