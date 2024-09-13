快訊

雙龍搶娶新光金白熱化 台新金隱含價格今首超中信金

黃景茂被列京華城案被告 游淑慧點出這1點「不意外」

不斷更新／說好的沒人買？iPhone 16系列蘋果官網開搶！9分鐘這顏色秒殺

俄羅斯高官訪北韓 國安會秘書長與金正恩會談

中央社／ 莫斯科13日綜合外電報導
北韓領導人金正恩。 路透社
北韓領導人金正恩。 路透社

俄羅斯當局表示，國家安全會議秘書長蕭依古今天在平壤與北韓領導人金正恩舉行會談。俄國總統普亭今年6月才訪問北韓，並與金正恩簽署全面戰略夥伴關係條約。

法新社報導，俄羅斯國安會（Russian SecurityCouncil）於官網聲明，蕭依古（Sergei Shoigu）與金正恩在平壤的會談是在極度信任及友好氛圍下進行，符合普亭出訪北韓期間雙方領導人達成的協議。

國安會還指出，這場會面對履行兩國的全面戰略夥伴關係條約「將具重大貢獻」。

蕭依古先前是俄羅斯國防部長，但於今年5月轉任國安會秘書長。

普亭（Vladimir Putin）6月才赴北韓進行國是訪問，並與金正恩簽署含有共同防禦內容的全面戰略夥伴關係條約。

俄羅斯需要彈藥維持在烏克蘭已逾30個月的戰事，同時西方指控平壤當局向莫斯科輸送武器。

路透社報導，俄羅斯與北韓均否認輸送武器一事，但矢言強化兩國軍事關係。俄烏戰爭爆發以來，莫斯科持續加深與平壤的關係。

美國及其盟邦則正在評估，是否允許烏克蘭以西方製造的長程飛彈打擊俄羅斯領土。普亭昨天表示，若西方准許烏克蘭這麼做，將等於直接與俄國交戰。

俄羅斯 北韓 國安會 普亭 金正恩

延伸閱讀

金正恩籲增強北韓核武力量 應對美國陣營日增威脅

美媒：習近平確定10月訪俄 參加金磚國家峰會

蒲亭警告西方 允烏克蘭用長程飛彈形同與俄交戰

北韓首公開濃縮鈾設施！金正恩要求增加濃縮鈾離心機 增加核武存量

相關新聞

俄羅斯控6名英外交官涉間諜活動、破壞工作 英外交部回應了

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稍早宣布驅逐六名英國駐莫斯科外交官，指控他們的行為有間諜活動與和破壞工作的跡象。英國BBC報導...

無關間諜活動？6名英外交官遭俄驅逐 消息人士曝背後另有原因

英國天空新聞國防和安全編輯黛博拉．海恩斯（Deborah Haynes）報導，英國政府一名消息人士表示，俄羅斯在今年8月...

俄羅斯高官訪北韓 國安會秘書長與金正恩會談

俄羅斯當局表示，國家安全會議秘書長蕭依古今天在平壤與北韓領導人金正恩舉行會談。俄國總統普亭今年6月才訪問北韓，並與金正恩...

9人角逐日本自民黨總裁 黨員民調石破茂居第一

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉今天舉行政見發表會。另根據日本電視台12日針對黨員、黨友的電話調查，前幹事長石破茂的支...

日相岸田文雄21日起訪美參加「四方安全對話」 卸任前最後一次出訪

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄將於9月21日至23日訪美，期間預計參加「四方安全對話」的領袖會議及聯合國大...

自民黨總裁選舉9候選人 均無意再查黨內派閥小金庫事件

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉昨天公告，共9人登記參選。9名候選人今天在共同記者會上針對重啟調查黨內派閥的政治獻金問...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。