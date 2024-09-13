俄羅斯高官訪北韓 國安會秘書長與金正恩會談

俄羅斯當局表示，國家安全會議秘書長蕭依古今天在平壤與北韓領導人金正恩舉行會談。俄國總統普亭今年6月才訪問北韓，並與金正恩簽署全面戰略夥伴關係條約。

法新社報導，俄羅斯國安會（Russian SecurityCouncil）於官網聲明，蕭依古（Sergei Shoigu）與金正恩在平壤的會談是在極度信任及友好氛圍下進行，符合普亭出訪北韓期間雙方領導人達成的協議。

國安會還指出，這場會面對履行兩國的全面戰略夥伴關係條約「將具重大貢獻」。

蕭依古先前是俄羅斯國防部長，但於今年5月轉任國安會秘書長。

普亭（Vladimir Putin）6月才赴北韓進行國是訪問，並與金正恩簽署含有共同防禦內容的全面戰略夥伴關係條約。

俄羅斯需要彈藥維持在烏克蘭已逾30個月的戰事，同時西方指控平壤當局向莫斯科輸送武器。

路透社報導，俄羅斯與北韓均否認輸送武器一事，但矢言強化兩國軍事關係。俄烏戰爭爆發以來，莫斯科持續加深與平壤的關係。

美國及其盟邦則正在評估，是否允許烏克蘭以西方製造的長程飛彈打擊俄羅斯領土。普亭昨天表示，若西方准許烏克蘭這麼做，將等於直接與俄國交戰。