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9人角逐日本自民黨總裁 黨員民調石破茂居第一

中央社／ 東京13日專電
日本執政黨自民黨前幹事長石破茂的支持度目前排第一。 路透社
日本執政黨自民黨前幹事長石破茂的支持度目前排第一。 路透社

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉今天舉行政見發表會。另根據日本電視台12日針對黨員、黨友的電話調查，前幹事長石破茂的支持度目前排第一，其次是經濟安保擔當大臣高市早苗，前環境大臣小泉進次郎排第3。

政見發表會於今天下午在自民黨總部舉辦。9名候選人分別為63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、63歲內閣官房長官林芳正、43歲的小泉進次郎、71歲外務大臣上川陽子、68歲的前內閣官房長官加藤勝信、61歲數位大臣河野太郎、67歲自民黨前幹事長石破茂、68歲自民黨幹事長茂木敏充。

此外，日本電視台（NTV）針對1022名自民黨的黨員和黨友進行獨立電話調查，詢問他們在總裁選舉中會投票給誰。

結果顯示，石破茂以25%支持率排在第一，高市早苗以22%位居第二，小泉進次郎以19%排第三。第4名開始依序是上川陽子（9%）、小林鷹之（5%）、林芳正（5%）、河野太郎（3%）、茂木敏充（3%）、加藤勝信以1%墊底。回答「還沒決定」的則有9%。

至於國會議員票的情勢，截至13日上午，明確表態的議員分別為：支持小林鷹之的有39人、林芳正36人、小泉進次郎33人、茂木敏充30人、石破和河野各25人、高市和上川各23人、加藤21人，還有大約100名議員沒有明確表示支持哪位候選人。

國會議員票競爭相當激烈，各候選人的得票數大約都在20至40之間，預料不會出現明顯領先的候選人。另外，在黨員票中預計也不會有候選人取得大幅優勢領先，因此依據當前局勢判斷，幾乎肯定會進入第二輪決選。

未來選戰預料將圍繞石破、高市和小泉3人展開，但無論是黨員或是國會議員都有不少人沒有表態，情勢仍有可能發生重大變化。

自民黨總裁選舉第一輪投票總票數734票，分別是國會議員票367票及黨員票367票。

國會議員票是一人一票，將在9月27日於自民黨總部8樓大廳投票，並當場開票。黨員票方面，依據自民黨的黨規，只有在截至去年的過去2年內繳納黨費的黨員才有投票權。不過，這次和3年前的總裁選舉相同，也破例讓只有繳納去年1年黨費的黨員可以投票。

「黨員票」投票自12日公告之後開始，可以透過直接前往投票所或郵寄方式投票，於9月26日截止。各都道府縣分部彙整投票結果後，交由總部統計，並採「漢狄法」分配給各候選人。

獲得「國會議員票」和「黨員票」總有效票數過半數的候選人，將被選為新總裁。但如果在第一輪投票中沒有候選人的得票過半數，將由得票數最高的兩人進行決選。

第二輪決選投票中，取得414票（「國會議員」367票加上47都道府縣連（地方黨部）票的47票）當中較多票數的候選人勝出。

投票 日本 石破茂 自民黨 議員

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