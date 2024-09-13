無關間諜活動？6名英外交官遭俄驅逐 消息人士曝背後另有原因

英國天空新聞國防和安全編輯黛博拉．海恩斯（Deborah Haynes）報導，英國政府一名消息人士表示，俄羅斯在今年8月驅逐六名英國外交官，而這個行動是一系列針鋒相對的驅逐行動的一部分，「他們已經被驅逐了」。消息人士也強烈駁斥俄國指控這六位英國外交官行為有參與間諜活動與和破壞工作跡象的說法。

這名英國政府消息人士表示，俄國在最近驅逐六名英國外交官的行動被認為和英俄間針鋒相對的驅逐行動有關，而非關乎英國對烏國的支持。消息人士還指出，英國最近收緊俄國外交官獲准駐留英國時間相關規定，規定任何留在英國超過五年的俄國外交官必須離開，這讓俄國感到不滿。

海恩斯的報導指出，隨著英俄兩國緊張局勢加劇，雙方進行一系列互相驅逐外交官的行動，而六名英國外交官被驅逐只是這些驅逐活動的其中之一。事情始於2018年，曾向英國情報部門分享情報的前俄羅斯雙面間諜斯克里帕（Sergei Skripal），及其女尤莉亞（Yulia）遭神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）攻擊，經治療後逐漸康復。俄國被控下毒但否認，而英國事後驅逐近兩打俄國駐倫敦大使館的俄國官員。

隨著疑似俄國網攻和破壞英國和歐盟國家行動增加，以及俄國侵烏，英俄兩國間的關係進一步降溫。

英國今年5月宣布，驅逐俄國駐外武官，指控他是「未申報的軍方情資官員」。俄方也採取報復行動，將英國駐外武官逐出莫斯科。