快訊

京華城案延燒！前都發局長黃景茂證人轉被告 送北檢複訊

聽新聞
0:00 / 0:00

日相岸田文雄21日起訪美參加「四方安全對話」 卸任前最後一次出訪

中央社／ 東京13日綜合外電報導
日本首相岸田文雄。法新社
日本首相岸田文雄。法新社

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄將於9月21日至23日訪美，期間預計參加「四方安全對話」的領袖會議及聯合國大會。這將是岸田卸任首相前，最後一次出國訪問。

身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的岸田已宣布不尋求連任總裁，加上自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，因此新任總裁將在臨時國會被選為新任首相。自民黨總裁選舉9月12日公告、27日投開票。

日本放送協會（NHK）報導，這也代表岸田這次訪美是卸下首相職務前，最後一次外訪，時間點正好在自民黨總裁選舉投開票之前。

而岸田這次的訪問行程包含美國時間9月21日前往美國總統拜登的家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）參加日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）的領袖會議，當天岸田、拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）將齊聚一堂。

此外，岸田訪美期間，也預計出席配合聯合國大會召開且議題囊括氣候變遷等全球課題的「未來峰會」（Summit of the Future），並計劃在這場國際會議上發表演說。

林芳正今天也說明，「（這次訪問）將為了朝實現自由且開放的印太地區，進一步深化在廣泛領域的實踐性合作的同時，透過與各國領袖會談確認密切的合作。」

岸田文雄 拜登 日本 林芳正 美國 自民黨 艾班尼斯 莫迪

延伸閱讀

「俄挑起對烏衝突」英相抵美會晤拜登 不涉及許可擴大使用暴風影飛彈

紐時：拜登擬放行烏克蘭用西方長程飛彈攻俄

拜登擬先批准烏克蘭使用英國「暴風影」飛彈 打擊俄羅斯境內目標

白宮：四方安全對話峰會 9月21日在拜登家鄉登場

相關新聞

控正在協調「政治和軍事態勢升級」 俄羅斯驅逐6名英國外交官

俄羅斯聯邦安全局（FSB）13日表示，已經撤銷6名英國駐莫斯科外交官的認證，並指控他們的行為顯示了間諜活動與和破壞工作的...

俄羅斯控6名英外交官涉間諜活動、破壞工作 英外交部回應了

俄羅斯聯邦安全局（FSB）稍早宣布驅逐六名英國駐莫斯科外交官，指控他們的行為有間諜活動與和破壞工作的跡象。英國BBC報導...

日相岸田文雄21日起訪美參加「四方安全對話」 卸任前最後一次出訪

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄將於9月21日至23日訪美，期間預計參加「四方安全對話」的領袖會議及聯合國大...

無關間諜活動？6名英外交官遭俄驅逐 消息人士曝背後另有原因

英國天空新聞國防和安全編輯黛博拉．海恩斯（Deborah Haynes）報導，英國政府一名消息人士表示，俄羅斯在今年8月...

自民黨總裁選舉9候選人 均無意再查黨內派閥小金庫事件

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉昨天公告，共9人登記參選。9名候選人今天在共同記者會上針對重啟調查黨內派閥的政治獻金問...

教宗方濟各克服健康疑慮 完成12天亞太4國之旅

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天結束12天亞洲太平洋4國之旅，他在辛勞行程中克服健康疑慮，與從巴布亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。