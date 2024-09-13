日相岸田文雄21日起訪美參加「四方安全對話」 卸任前最後一次出訪

日本內閣官房長官林芳正今天宣布，首相岸田文雄將於9月21日至23日訪美，期間預計參加「四方安全對話」的領袖會議及聯合國大會。這將是岸田卸任首相前，最後一次出國訪問。

身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的岸田已宣布不尋求連任總裁，加上自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，因此新任總裁將在臨時國會被選為新任首相。自民黨總裁選舉9月12日公告、27日投開票。

日本放送協會（NHK）報導，這也代表岸田這次訪美是卸下首相職務前，最後一次外訪，時間點正好在自民黨總裁選舉投開票之前。

而岸田這次的訪問行程包含美國時間9月21日前往美國總統拜登的家鄉德拉瓦州威明頓市（Wilmington）參加日本、美國、澳洲、印度「四方安全對話」（Quad）的領袖會議，當天岸田、拜登、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）將齊聚一堂。

此外，岸田訪美期間，也預計出席配合聯合國大會召開且議題囊括氣候變遷等全球課題的「未來峰會」（Summit of the Future），並計劃在這場國際會議上發表演說。

林芳正今天也說明，「（這次訪問）將為了朝實現自由且開放的印太地區，進一步深化在廣泛領域的實踐性合作的同時，透過與各國領袖會談確認密切的合作。」