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自民黨總裁選舉9候選人 均無意再查黨內派閥小金庫事件

中央社／ 東京13日綜合外電報導
自民黨現任總裁、首相岸田文雄已宣布不尋求連任總裁。美聯社
自民黨現任總裁、首相岸田文雄已宣布不尋求連任總裁。美聯社

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉昨天公告，共9人登記參選。9名候選人今天在共同記者會上針對重啟調查黨內派閥的政治獻金問題以釐清真相，均持保留態度。

自民黨總裁9名候選人為63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、63歲內閣官房長官林芳正、43歲前環境大臣小泉進次郎、71歲外務大臣上川陽子、68歲前內閣官房長官加藤勝信、61歲數位大臣河野太郎、67歲自民黨前幹事長石破茂、68歲自民黨幹事長茂木敏充。

這9名候選人今天均出席在黨中央召開的共同記者會。

日本經濟新聞報導，高市早苗表示，「希望努力徹底實施再度防止類似事件發生的措施」，強調將推動資訊公開，以求讓政治獻金透明化。

小林鷹之則表態，「黨內已經祭出嚴厲的處分，要推翻黨內已決定的處分，就管理黨的角度來看並不適當」。加藤勝信的立場也跟小林類似，就此指出「應該重視根據規定決定的事情」。

而林芳正則說，「將努力恢復黨的信任」。上川陽子表示，「將使遵守法令與維持高標準的道德觀，滲透到黨全體」。

小泉進次郎主張廢除政黨交付給議員個人的「政策活動費」，並公開國會議員每月領到的100萬日圓「調查研究廣報滯在費」（舊稱「文書通信交通滯在費」）用途，並規定有義務將用剩的費用繳回國庫。

茂木敏充呼籲廢除「政策活動費」。河野太郎提及，「將公開政策活動費與舊文通費的用途」。石破茂則認為，應該要成立規定管理政黨營運方式的「政黨法」。

自民黨現任總裁、首相岸田文雄已宣布不尋求連任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在選後召開的臨時國會，被指名為新任首相。

這次選舉將於9月27日投開票，是自民黨內除了麻生派之外，其餘5個派閥均已決定解散後首度舉行的總裁選舉。

而這次選舉創下的紀錄包含，選戰天數為自民黨1995年規定總裁選舉天數必須逾12天以來，最長的一次。此外，這次登記參選的人數也是自民黨1972年採用「推薦人制度」以來，候選人最多的一次選舉。

根據日本時事通信社說明，日本國會法規定「調查研究廣報滯在費」的用途是「國政有關的調查研究、宣傳、與國民交流等議員活動」。這筆費用是日本國會議員薪水之外，每月另外領到100萬日圓的公款，這個款項不會被課稅，議員也沒有義務公開用途，若沒用在規定的範圍內，也不會受罰。

岸田文雄 日本 自民黨

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