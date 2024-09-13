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牙買加24軍警抵海地 加入肯亞領軍維安任務打擊黑幫

中央社／ 海地太子港12日綜合外電報導

24名牙買加軍人及員警今天抵達海地，參與聯合國支持、肯亞領導的維安任務以對抗勢力龐大的武裝幫派

美聯社報導，聯合國安全理事會（UNSC）去年10月批准針對海地的聯合維安任務後，首批肯亞警察今年6月底抵達海地開始執行任務，而牙買加是第2個派員參與的國家。

根據中美洲國家貝里斯政府，有兩名貝里斯高階軍官與牙買加維安人員同行。

美國海岸防衛隊（USCG）告訴美聯社，其一架飛機將牙買加及貝里斯維安人員運送至海地。

本週稍早，牙買加當局宣布即將部署維安人員至海地，這20名軍人及4名員警將負責提供指示、戰略規劃和後勤支援，將和海地軍警一同向控制首都太子港（Port-au-Prince）約80%地區的黑幫宣戰。

牙買加已承諾總共將派出170名軍人及30位員警，但總理霍尼斯（Andrew Holness）表示，所有的人不可能一次到位。

美國示警，肯亞領導的海地維安任務缺乏資源。美國與厄瓜多最近分發一份決議草案，打算要求聯合國開始計劃執行維和任務以取代當前行動。不過專家認為聯合國安理會不太可能批准這項方案。

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