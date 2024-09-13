教宗方濟各克服健康疑慮 完成12天亞太4國之旅

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天結束12天亞洲太平洋4國之旅，他在辛勞行程中克服健康疑慮，與從巴布亞紐幾內亞叢林到新加坡摩天大樓的信徒建立起連繫。

87歲的方濟各專機飛返羅馬，完成他自2013年成為教宗以來最長也最遠的出訪行程。全球天主教徒估計約有14億人。

阿根廷出身的方濟各苦於膝痛和坐骨神經痛，自2022年以來都靠輪椅行動，去年6月動過疝氣手術，今年稍早還患上流行性感冒及支氣管炎。

法新社報導，方濟各在這趟4國訪問行程中，偶爾會在聆聽深夜儀式讀經時睜不開眼睛，或難以在正式閱兵期間集中精神。

但方濟各在更隨興的交流中顯然活力充沛，很開心地敦促年輕人努力實踐幫助有需要的人的教宗召喚。

在與新加坡年輕人進行最後一場熱烈的跨宗教會談時，方濟各呼籲他們尊重其他信仰，不要成為科技的「奴隸」，勇於走出舒適圈。

教宗說：「別吃胖肚子，但腦袋要充實飽滿。」這番話引起台下一片笑聲。

他還說：「我建議勇於冒險，走出去…一個害怕、不敢冒險的年輕人簡直是個老人。」

這趟歷史性訪問最初規劃於2020年啟程，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期。整趟行程一共得飛行43小時，跨越3萬2000公里。

無論是緊湊的步調、炎熱的天氣或一場接一場的集會都未使方濟各更改這趟行程。他在訪問期間共有16場演說，與梵蒂岡的時差最多達8小時。

他在印尼這個全球穆斯林人口最多的國家造訪伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal mosque），傳達反對衝突和對抗氣候變遷的訊息。

在炎熱的巴布亞紐幾內亞，他戴著天堂鳥頭飾，來到一個偏遠的叢林村莊，勸戒村民終止暴力、屏棄「迷信和巫術」。向政界和商界領袖演說時，他堅稱當地豐富的自然資源應嘉惠「全體社群」。

在篤信天主教的東帝汶，有近半人口、約60萬名虔誠信徒在酷暑下參加方濟各主持的彌撒。他向東帝汶領袖們發表演說，稱頌這個國家自2002年獨立以來的「和平」新時代。

但方濟各也呼籲他們更努力防止年輕人受到虐待，這番話令人聯想到天主教會近期的侵害兒童醜聞。

在富裕的新加坡，他則呼籲「特別關注」保障移工尊嚴。

住在新加坡的47歲法國僑民德霍基尼（Lise deRocquigny）說，方濟各在訪問行程中有時看起來疲憊，但也很投入，而且「頗為健康」。她說：「教宗確實能傳達發自內心的訊息：跨宗教對話、團結、慈愛、傾聽窮人、關心地球。」