快訊

柯文哲身陷京華城案 陳佩琪「獨特理財方式」成話題

教宗方濟各克服健康疑慮 完成12天亞太4國之旅

中央社／ 教宗專機上13日綜合外電報導
羅馬天主教教宗方濟各。 美聯社
羅馬天主教教宗方濟各。 美聯社

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天結束12天亞洲太平洋4國之旅，他在辛勞行程中克服健康疑慮，與從巴布亞紐幾內亞叢林到新加坡摩天大樓的信徒建立起連繫。

87歲的方濟各專機飛返羅馬，完成他自2013年成為教宗以來最長也最遠的出訪行程。全球天主教徒估計約有14億人。

阿根廷出身的方濟各苦於膝痛和坐骨神經痛，自2022年以來都靠輪椅行動，去年6月動過疝氣手術，今年稍早還患上流行性感冒及支氣管炎。

法新社報導，方濟各在這趟4國訪問行程中，偶爾會在聆聽深夜儀式讀經時睜不開眼睛，或難以在正式閱兵期間集中精神。

但方濟各在更隨興的交流中顯然活力充沛，很開心地敦促年輕人努力實踐幫助有需要的人的教宗召喚。

在與新加坡年輕人進行最後一場熱烈的跨宗教會談時，方濟各呼籲他們尊重其他信仰，不要成為科技的「奴隸」，勇於走出舒適圈。

教宗說：「別吃胖肚子，但腦袋要充實飽滿。」這番話引起台下一片笑聲。

他還說：「我建議勇於冒險，走出去…一個害怕、不敢冒險的年輕人簡直是個老人。」

這趟歷史性訪問最初規劃於2020年啟程，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而延期。整趟行程一共得飛行43小時，跨越3萬2000公里。

無論是緊湊的步調、炎熱的天氣或一場接一場的集會都未使方濟各更改這趟行程。他在訪問期間共有16場演說，與梵蒂岡的時差最多達8小時。

他在印尼這個全球穆斯林人口最多的國家造訪伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal mosque），傳達反對衝突和對抗氣候變遷的訊息。

在炎熱的巴布亞紐幾內亞，他戴著天堂鳥頭飾，來到一個偏遠的叢林村莊，勸戒村民終止暴力、屏棄「迷信和巫術」。向政界和商界領袖演說時，他堅稱當地豐富的自然資源應嘉惠「全體社群」。

在篤信天主教的東帝汶，有近半人口、約60萬名虔誠信徒在酷暑下參加方濟各主持的彌撒。他向東帝汶領袖們發表演說，稱頌這個國家自2002年獨立以來的「和平」新時代。

但方濟各也呼籲他們更努力防止年輕人受到虐待，這番話令人聯想到天主教會近期的侵害兒童醜聞。

在富裕的新加坡，他則呼籲「特別關注」保障移工尊嚴。

住在新加坡的47歲法國僑民德霍基尼（Lise deRocquigny）說，方濟各在訪問行程中有時看起來疲憊，但也很投入，而且「頗為健康」。她說：「教宗確實能傳達發自內心的訊息：跨宗教對話、團結、慈愛、傾聽窮人、關心地球。」

教宗 方濟各 羅馬

延伸閱讀

新加坡餐飲挑戰賽 弘光科大師生奪12金

教宗離開東帝汶轉赴新加坡 馬拉松式12天亞洲行近尾聲

教宗方濟各亞太行終站訪星會見總理 學者：傳遞宗教合作訊息

天主教教宗方濟各：想訪中國 見當地主教、天主子民

相關新聞

南韓海外建設「國家隊」：政府與財閥攜手進軍歐亞

自新冠疫情末期與烏克蘭戰爭爆發後，全球原物料大漲，連帶影響到建材價格。在南韓，疫情爆發前，水泥的價格從每公噸7.5萬韓元（約新台幣1875元），上漲到11.1萬韓元（約新台幣2775元）；每公噸66.5萬元鋼筋（約新台幣1.7萬元），至去年8月也調升至94.5萬韓元（約新台幣2.4萬元）。

控正在協調「政治和軍事態勢升級」 俄羅斯驅逐6名英國外交官

俄羅斯聯邦安全局（FSB）13日表示，已經撤銷6名英國駐莫斯科外交官的認證，並指控他們的行為顯示了間諜活動與和破壞工作的...

教宗方濟各克服健康疑慮 完成12天亞太4國之旅

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）今天結束12天亞洲太平洋4國之旅，他在辛勞行程中克服健康疑慮，與從巴布亞...

普亭喊限鈾出口恐衝擊西方核電 鈦、鎳並納考量

俄羅斯總統普亭要求國內官員考慮限制包括鈾在內的原物料商品對外出口，以報復西方對俄羅斯與其盟國的新一波制裁措施；此舉可能會...

大馬收容所爆性虐400兒少 警逮171嫌

馬來西亞警察總長拉扎魯丁（Razarudin Husain）表示，當局11日解救逾400名兒少，他們在一家著名伊斯蘭商業...

前瑞士小姐候選人 遭夫掐死支解打成泥

曾參與瑞士小姐選拔賽的模特兒克莉斯蒂娜（Kristina Joksimovic）慘遭丈夫殺害分屍。丈夫不只狠心將她的屍體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。