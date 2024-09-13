控正在協調「政治和軍事態勢升級」 俄羅斯驅逐6名英國外交官

俄羅斯聯邦安全局（FSB）13日表示，已經撤銷6名英國駐莫斯科外交官的認證，並指控他們的行為顯示了間諜活動與和破壞工作的跡象；英國駐莫斯科大使館沒有立即回應置評請求。

路透報導，FSB稱掌握的文件顯示，英國外交、國協與發展事務部東歐和中亞局（EECAD）正在協調所謂的「政治和軍事態勢升級」，並且被責成確保俄羅斯在烏克蘭戰爭的戰略失敗，「因此，揭露的事實有理由認為，該局派往莫斯科的英國外交官活動威脅了俄羅斯聯邦的安全」。

俄羅斯官媒RT轉述FSB的說法，俄烏衝突爆發後，EECAD基本上轉換為針對俄方的特別機構，意味著俄方認為，在EECAD領導下工作的英方外交人員活動是「安全威脅」。聲明指出，「基於俄羅斯聯邦安全局提供的文件，以及作為倫敦採取眾多不友好措施的回應，俄羅斯外交部與有關機構合作，已終止了英國駐莫斯科大使館政治部6名成員的認證」。

根據報導，俄方指控該6名英國外交官的行為發現了間諜和破壞的跡象。國家電視台Rossiya-24不只指名道姓，同時公開了6人的照片。一位FSB代表告訴記者，「英國人沒有理會我方關於需要停止這種（在俄羅斯境內展開情報活動）工作的暗示，所以我們決定首先驅逐這6人」。

FSB還表示，如果發現其他英國外交官從事類似活動，俄羅斯將要求他們提前返國。塔斯社報導，俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃指出，英國駐俄使館的活動已經遠遠超出外交慣例，同時指責英方進行旨在傷害俄羅斯人民的蓄意活動。