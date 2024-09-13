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回擊中信金 台新金今天再發出4大聲明

移民選擇返回母國 瑞典政府調高補助至百萬元

中央社／ 斯德哥爾摩12日綜合外電報導

移民瑞典右翼政府今天表示，對於選擇返回母國的移民，補助金額將向上調整，最高可達3萬4000美元（約新台幣109萬元）。

法新社報導，瑞典一直是厭戰者與受迫害者的避風港，幾十年來被視為「人道主義超級大國」，但長年來許多新來者的融入困難重重。

瑞典政府在記者會上表示，自2026年起，自願返回母國的移民，將有資格獲得最高35萬瑞典克朗（3萬4000美元）的補助。瑞典當今聯合政府在國會中仰賴反移民的瑞典民主黨（Sweden Democrats）的支持。

瑞典政府提出大力整頓移民的最新行動時，移民大臣

佛瑟爾（Johan Forssell）向記者表示：「我們的移民政策正在經歷根本的改變。」

目前，每名成人移民最多可獲得1萬瑞典克朗（約新台幣3萬1175元），每名兒童最多可獲得5000瑞典克朗（約新台幣1萬5587元），每個家庭上限為4萬瑞典克朗（約新台幣12萬4702元）。

瑞典民主黨籍國會議員艾斯普林（Ludvig Aspling）表示：「這項補助金自1984年以來一直存在，但相對來說不為人所知，金額較小，而且使用的人也相對較少。」

佛瑟爾表示，去年只有1個人接受了這項補助。

歐洲其他國家也提供補助金作為移民回歸母國的誘因。丹麥支付每人超過1萬5000美元，挪威約為1400美元，法國為2800美元，德國為2000美元。

瑞典保守派首相克里斯特森（Ulf Kristersson）是在2022年上台，他領導的少數聯合政府仰賴瑞典民主黨支持，克里斯特森誓言要在移民與犯罪問題上採取強硬措施。

瑞典民主黨在2022年選舉中得票率20.5%，躍居全國第二大黨。

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