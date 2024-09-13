每天吃2公斤牛排、百餘顆壽司！白俄「怪物健美運動員」36歲驟逝

白俄羅斯被譽為「世界級怪物健美運動員」的葉菲姆奇克（Illia Yefimchyk），以日食7餐包括重達2公斤的牛排和100多塊的壽司聞名。然而，最近IG帳號@whoisthebestbb於11日聲稱，葉菲姆奇克已於9月6日在家中因突發心臟病過世，享年36歲。

每日郵報引述白俄羅斯和俄羅斯媒體報導，葉菲姆奇克9月6日在家中突然心臟病發作昏迷，其妻子安娜（Anna）發現後，立即報警求救，並在等候救護車期間，持續為葉菲姆奇克進行胸部按壓。儘管葉菲姆奇克經搶救後，心臟一度恢復跳動2天，但醫生最後還是判定他已腦死。

安娜告訴當地媒體，「葉菲姆奇克入院後，我每天滿懷希望，陪在他的身邊，沒想到最後還是迎來了這樣的消息。我對大家蜂擁而至的慰問非常感激，你們的幫助與支持讓我意識到我在這個世界上並不孤單，我感到十分溫暖。」

雜誌Muscle & Fitness指出，身高182公分、體重154公斤的葉菲姆奇克，在健美界有著「變種人」稱號。

紀律嚴明的他每天要吃7頓飯，攝入高達1萬6500卡路里的熱量，來保持其25英寸的二頭肌。儘管葉菲姆奇克沒有參加專業的健身比賽，但他每天要吃超過2.2公斤牛排和100多塊壽司的「怪物級」飲食，讓他在網上廣受關注，累積10多萬粉絲。