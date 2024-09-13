秘魯前總統藤森謙也逝舉國哀悼3日 國葬14日舉行

秘魯今天起為評價兩極的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）舉國哀悼3天。藤森曾鐵腕執政，後因危害人類罪入獄服刑16年。

法新社報導，藤森在經歷漫長的抗癌過程後於昨天病逝，享壽86歲。他的遺體安置在國家博物館，數以百計支持者排隊瞻仰他的靈柩。

藤森的兒女昨天在社群媒體上寫道：「經過與癌症漫長的搏鬥，我們的父親藤森謙也已啟程與天主相見。」與藤森一家關係密切的消息人士表示，藤森上個月完成舌癌治療後，健康情況便迅速惡化。

藤森因鎮壓左翼游擊隊並鞏固國家經濟而受許多人愛戴，卻也被其他人視為渴求權力的獨裁者，犯下侵犯人權的殘暴罪行。

一些支持者今天稍早聚集在藤森的官邸外，目送藤森的靈柩抬出。56歲護理師培瑞斯（Isabel Perez）在藤森的官邸外表示：「他是秘魯有史以來最好的總統。」

61歲的路人則表示：「他就是個獨裁主義者。」

秘魯國會為紀念藤森默哀1分鐘；藤森的國葬將於14日舉行。

藤森於1990年當選總統，執政10年期間為秘魯經濟奠定基礎，帶領國家一度成為拉丁美洲地區最穩定經濟體之一。但藤森根據自己的喜好重新起草憲法以推動自由市場改革及強硬的反恐法律後，許多秘魯人將藤森視為獨裁者。

藤森1991年與1992年執政期間，政府以反恐行動之名對抗毛派反政府游擊組織「光明之路」（ShiningPath）時，下令屠殺包括孩童在內共25人，在2009年遭定罪入獄，服刑16年。