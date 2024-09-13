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洛杉磯迎奧運會旗 市長巴斯：辦奧運全體市民受益

中央社／ 洛杉磯12日專電

洛杉磯市政府今天舉辦儀式，迎接奧運及帕運會旗進駐，市長巴斯向市民承諾，辦奧運將讓所有洛杉磯人受益，影響長達數十年。

巴斯（Karen Bass）今天偕同奧運和帕運運動員、市府官員、洛杉磯奧運籌委會（LA28）代表，為市政府大樓內奧運和帕運會旗展示區揭幕。

洛杉磯將在2028年主辦奧運和帕運，是1932年、1984年之後，第3度擔任主辦城市。奧運和帕運會旗展示區旁，陳列了洛杉磯前2次主辦奧運的歷史文物。

巴斯在揭幕儀式上致詞：「今天是洛杉磯別具歷史意義的一天。從現在開始一直到閉幕式，我們任務是確保賽事向所有人開放，讓這座城市各個角落的洛杉磯人，從這一場全球重大盛會當中受益，不單是2028年，更是從現在起一直到未來數十年。」

市府新聞稿指出，巴斯的首要工作是在全洛杉磯協助小型商家、創造本地就業機會、打造永續環境與改善交通。

巴斯分別在8月11日奧運閉幕式、9月8日帕運閉幕式上，以下一屆主辦城市市長的身分，從巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）手上接下奧運和帕運會旗。

擁有非裔背景的巴斯在巴黎奧運閉幕式締造歷史，她是奧運史上首位在閉幕式上接下奧運會旗的黑人女性市長。

巴黎奧運 洛杉磯

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