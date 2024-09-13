颱風貝碧佳9/14起接近日本 當局籲嚴防災害級風勢

幾年前澳門博弈業營收超越美國賭城拉斯維加斯，讓華人被貼上嗜賭標籤。其實若論每人平均下注金額，全球最愛賭博的是澳洲。 澳洲人從賭馬、運動到吃角子老虎，無所不賭，不少人輸到傾家蕩產，引發社會問題甚至輕生悲劇。民意開始要求政府要拿出行動，禁止博弈廣告以免更多澳洲人落入賭博陷阱。日前澳洲國會就賭博問題舉行聽證會，這場辯論，讓公眾注意到澳洲體育、賭博和娛樂之間根深蒂固的連結...

2024-09-13 11:30