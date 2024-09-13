颱風貝碧佳9/14起接近日本 當局籲嚴防災害級風勢
日本氣象廳預測，今年第13號颱風貝碧佳明天傍晚起將接近奄美地區與沖繩地區，恐颳起狂風，呼籲當地居民嚴加注意風勢與高浪，以及嚴防低窪地區淹水與河川水位上漲。
日本「每日新聞」報導，氣象廳警告，這兩個地區恐受到狂風影響，出現電線桿倒塌、建物受損等災情，並呼籲當地居民非必要不要外出，若待在屋內也要遠離窗戶以策安全。
氣象廳預測奄美地區與沖繩地區今天的最大風速分別為每秒12公尺與每秒17公尺，兩地最大瞬間風速恐達每秒25公尺至30公尺；兩地明天的最大風速可能達每秒35公尺，最大瞬間風速恐達到每秒50公尺。
奄美地區與沖繩地區今天上午6時起的24小時累計雨量，恐分別達60毫米與80毫米，之後的24小時累計雨量均上看150毫米。
根據氣象廳今天上午9時45分發布的颱風路徑潛勢預測圖，貝碧佳颱風上午9時位於日本南方海域，中心氣壓992百帕、近中心最大風速每秒23公尺、最大瞬間風速每秒35公尺。
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