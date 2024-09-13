阿富汗中部遇襲至少14死 伊斯蘭國分支坦承犯案
阿富汗內政部表示，數名槍手今天在阿富汗中部殺害一群平民。伊斯蘭國（IS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan）聲稱這次攻擊是他們所為。
伊斯蘭國旗下「阿瑪克通訊社」（Amaq）聲明表示：「哈里發（Caliphate）士兵在阿富汗中部發動襲擊，有15名什葉派（穆斯林）死亡，6人受傷。」
自塔利班（Taliban）於2021年奪取政權以來，阿富汗的襲擊事件已明顯減少，但一些武裝組織如「呼羅珊伊斯蘭國」等仍構成威脅。
內政部發言人卡尼（Abdul Matin Qani）告訴法新社，「身分不明的槍手開槍射殺平民」，稍後會公布更多有關這起發生在代孔迪省（Daykundi）襲擊事件的細節。
代孔迪省一名匿名消息人士說，已有14人死亡，至少4人受傷。
這名消息人士說，事發時一群人聚集當地歡迎朝聖者從伊拉克什葉派聖地卡巴拉（Karbala）返回。
「呼羅珊伊斯蘭國」是伊斯蘭國在阿富汗的分支；「呼羅珊」（Khorasan）是一個歷史地區，包括伊朗、阿富汗和中亞部分地方。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言