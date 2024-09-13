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阿富汗中部遇襲至少14死 伊斯蘭國分支坦承犯案

中央社／ 喀布爾12日綜合外電報導

阿富汗內政部表示，數名槍手今天在阿富汗中部殺害一群平民。伊斯蘭國（IS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan）聲稱這次攻擊是他們所為。

伊斯蘭國旗下「阿瑪克通訊社」（Amaq）聲明表示：「哈里發（Caliphate）士兵在阿富汗中部發動襲擊，有15名什葉派（穆斯林）死亡，6人受傷。」

自塔利班（Taliban）於2021年奪取政權以來，阿富汗的襲擊事件已明顯減少，但一些武裝組織如「呼羅珊伊斯蘭國」等仍構成威脅。

內政部發言人卡尼（Abdul Matin Qani）告訴法新社，「身分不明的槍手開槍射殺平民」，稍後會公布更多有關這起發生在代孔迪省（Daykundi）襲擊事件的細節。

代孔迪省一名匿名消息人士說，已有14人死亡，至少4人受傷。

這名消息人士說，事發時一群人聚集當地歡迎朝聖者從伊拉克什葉派聖地卡巴拉（Karbala）返回。

「呼羅珊伊斯蘭國」是伊斯蘭國在阿富汗的分支；「呼羅珊」（Khorasan）是一個歷史地區，包括伊朗、阿富汗和中亞部分地方。

什葉派 伊斯蘭國 阿富汗

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