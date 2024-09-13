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禁藥案最終報告出爐 世界反禁藥組織未偏袒中國

中央社／ 蒙特婁12日綜合外電報導

今天公布的一份最終報告確認，世界反禁藥組織（WADA）在23名中國游泳選手違禁藥物檢測陽性卻仍獲准參賽一案中，並未表現出對中國的「偏袒」。

法新社報導，但這份報告也發現，世界反禁藥組織的反禁藥規則與行政程序可以進一步加強，世界反禁藥組織本身也承認這一點。

這份報告由瑞士檢察官柯蒂爾（Eric Cottier）執筆。他發現「世界反禁藥組織以自主、獨立與專業精神進行工作，未有相違之證據。」

這份報告與柯蒂爾7月初公布的初步調查結果相符，但是美國反禁藥組織（US Anti-Doping Agency）執行長泰加（Travis Tygart），向來嚴批世界反禁藥組織處理此案的方式。泰加表示這份最終報告「只是證實了我們的憂慮」。

柯蒂爾也在這份報告中指出，中國反禁藥機構中國反興奮劑中心並未遵守一些相關規則，但他補充說：「這不會改變本案結果，污染假說也仍會被接受。」

「紐約時報」（New York Times）與德國第一電視台（ARD）今年4月報導，2020年底與2021年初，23名中國游泳選手於國內賽事遭驗出對禁藥「曲美他嗪」（trimetazidine，TMZ）呈陽性反應。TMZ是治療心臟病的藥物。

中國反興奮劑中心判定，這些選手是在下榻飯店誤食遭污染的食物，因此沒有理由對他們採取任何行動。

世界反禁藥組織採信了中國當局的說法，沒有對這些游泳選手進行制裁，其中11人獲選參加了今年夏天的巴黎奧運

此案引起全球軒然大波，美國反禁藥組織指控世界反禁藥組織掩飾真相。

泰加在聲明中表示：「雖然世界反禁藥組織管理階層希望結束這起有關中國游泳選手23例TMZ呈陽性反應的醜聞，但世界反禁藥組織調查員今天發布的完整報告，只是證實了我們的憂慮，甚至產生必須回答的新問題。」

「清白的運動員竭盡全力追求卓越，不過這份報告顯示，全球反禁藥監管機構並未給予他們同樣的回報。」

世界反禁藥組織執行長尼格里（Olivier Niggli）對於這份最終報告表示歡迎。他在聲明中表示，「世界反禁藥組織和其他機構肯定可以從中汲取教訓」，同時誓言遵循強化全球運動員反禁藥制度的建議。

世界反禁藥組織表示，已要求工作小組在12月提交建議。

世界反禁藥組織在另一份聲明中表示，它還將7個國家的反禁藥組織列入「觀察名單」，允予4個月時間「糾正明顯不符反禁藥新規的行為」。這些國家分別是納米比亞、巴基斯坦、巴拿馬、薩摩亞、塞內加爾、烏干達和烏拉圭。

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