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金正恩籲增強北韓核武力量 應對美國陣營日增威脅

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓領導人金正恩視察一處鈾濃縮設施，並呼籲增強北韓的核能力，以應對來自美國及其盟友日增的威脅。

綜合路透社與法新社報導，南韓軍方表示，北韓12日向朝鮮半島東部海域發射了多枚短程彈道飛彈，這是北韓自7月初以來首次重大的武器測試。

北韓中央通信社今天報導，金正恩「督導這次試射，以檢驗新型600毫米多管火箭發射器的性能」。

北韓中央通信社說，金正恩視察了核武研究所（Nuclear Weapons Institute）和武器級核材料生產基地，並制定一項增產此類材料的長期計畫。

北韓官媒引述金正恩的話說，他視察這個工作場所時心中「強烈」有感。

金正恩指出，來自美國及其盟國的核威脅「變得愈來愈不加掩飾，而且越過了紅線」，北韓必須「穩步擴張、加強自身防禦能力… 並以核武作為關鍵軸心，發展先發制人的攻擊能力」。

報導中並未說明這次視察的具體時間。

北韓中央通信社另報導說，金正恩也視察北韓特種作戰部隊的訓練基地，並指導11日舉行的戰鬥人員演習。

北韓 核武 金正恩

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