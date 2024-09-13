王毅會見印度國安顧問：推動中印重回健康穩定軌道

印度與中國的邊界爭議持續至今，中共中央外辦主任王毅12日在俄羅斯會見印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）時表示，相信雙方有智慧和能力以務實態度妥處分歧，推動中印關係重回健康穩定可持續發展軌道。

據中國外交部網站，王毅11至12日出席在俄羅斯聖彼得堡舉行的第14次金磚國家安全事務高級代表會議。

他12日在聖彼得堡會見多瓦爾，雙方討論了近期邊界事務磋商取得的進展，一致同意落實兩國領導人共識，努力增進理解互信，為雙邊關係改善創造條件，並就此繼續保持溝通。

王毅表示，中印應堅持獨立自主，選擇團結合作；堅持相互成就，避免彼此消耗。相信雙方有智慧和能力以正確眼光看待彼此，以務實態度妥處分歧，以建設性思考找到兩個相鄰大國正確相處之道，推動中印關係重回健康穩定可持續發展軌道。

中國外交部引述多瓦爾表示，印中兩國應聚焦各自和共同發展，28億印中人民快速發展，將改變整個世界。

2020年6月中旬，印度與中國的邊界部隊在加萬谷（Galwan Valley）爆發衝突，兩國政治及軍事關係一度陷入緊繃。今年5月，中國駐印度大使徐飛洪表示，兩軍已在邊界西段4個點位實現「脫離接觸」，中印邊境局勢總體「穩定可控」。