美媒：習近平確定10月訪俄 參加金磚國家峰會

美聯社報導，中國外長王毅12日在俄羅斯會見俄國總統蒲亭時確定，中國國家主席習近平將於下月到俄羅斯出席金磚國家領導人峰會。這將會是俄羅斯2022年侵略烏克蘭以來 ，習近平第2次訪俄。

美聯社12日報導，中國外交部長王毅12日在俄羅斯聖彼得堡會見蒲亭（Vladimir Putin）時表示，習近平很高興地接受蒲亭的邀請 ，下月到俄羅斯喀山出席金磚國家領導人峰會。

蒲亭宣布，會與習近平在喀山舉行雙邊會晤，討論多方面的俄中關係，並指俄中關係「發展得相當成功」且「全方位」。

習近平對上一次訪俄是2023年3月，蒲亭也於同年10月訪問中國。2人也在今年5月在北京會面，是蒲亭連任第5次總統任期後的首次出訪。2人再於今年7月在哈薩克舉行的上海合作組織峰會中會面。

據中國外交部網站，12日王毅與蒲亭會面見時，蒲亭表示，熱切期盼中方出席下月舉行的金磚國家領導人喀山峰會。俄中在平等互利基礎上不斷深化新時代俄中全面戰略協作夥伴關係，各層級往來保持良好勢頭，各領域合作順利推進。

王毅表示，中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展。雙方加強戰略協作，反對單邊霸淩，抵制陣營對抗，符合時代進步潮流和廣大南方國家共同願望。

王毅表示，喀山峰會是金磚擴員後首次領導人會晤，中方將繼續全力支持俄方履行主席國職責，推動峰會取得圓滿成功。

中國外交部表示，雙方還就烏克蘭問題交換了看法，蒲亭讚賞中國、巴西的「六點共識」，重申俄方始終對和談持開放態度。王毅表示，中方致力於推動危機政治解決，願與各方匯聚國際社會的客觀理性平衡聲音。