俄軍機睽違5年環繞日本飛行 日戰機緊急升空因應

日本防衛省表示，昨天兩架俄羅斯巡邏機環繞日本飛行，但沒有入侵日本領空，日方隨即出動噴射戰鬥機緊急升空因應。

日本防衛省官員今天向法新社表示，上一次有俄羅斯軍機環繞日本是在2019年，當時俄方轟炸機並未進入日本領空。

日本防衛省發表聲明說，從昨天上午到下午，俄羅斯Tu-142軍機從日本與韓國之間的海域飛往南部沖繩地區，之後往北經過太平洋，並在北部北海道外海完成這趟飛行。

這名官員說，這兩架飛機也飛越陷入日俄領土爭議的區域。

日本防衛省在聲明中說：「我方緊急出動航空自衛隊噴射戰鬥機因應。」

俄羅斯與中國的軍艦本週稍早在日本海展開聯合演習。這波演習是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稱之為30年來最大規模大型海軍演習的一環。