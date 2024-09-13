美中參加軍演 美議員拋8問質疑五角大廈風險管控

中國解放軍及美軍一同參與巴西年度軍演。美國參議員盧比歐今天呼籲美國防長奧斯汀防止解放軍接觸美軍資訊，並提出「解放軍是否會在一定距離內觀察美軍動向」等8項提問，要求奧斯汀一一回覆。

中國解放軍首度參與巴西年度軍演「福爾摩沙行動」，美軍也加入。然而，美國國防部表示，美軍並不會與解放軍一起訓練。共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）今天致函奧斯汀（Lloyd Austin），詢問何時獲悉中國與美軍一起參加這場軍演。

盧比歐連串的問題還包括：「雖然美國與巴西的夥伴關係很重要，但能否解釋美國在得知解放軍將參加軍演後繼續參與軍演的理由，以及這項決定與維護美國國家安全利益的關係為何？」

他也問，國防部正在採取哪些具體預防措施，來確保解放軍在演習期間不會接觸到美國敏感資訊、技術或禁止雙邊人員互動，及國防部如何確保參與軍演的人員遵守這些措施。

他於信中寫道，雖然國防部已保證美國和解放軍不會在演習期間一起訓練，但解放軍參加「福爾摩沙行動」，對美國國家安全構成巨大風險。

盧比歐指出，中國過去有利用軍演收集情報並深入了解美國行動、能力和戰略規劃的紀錄。因此，「我敦促國防部立即採取保障措施，確保美國參與福爾摩沙行動不會無意中協助解放軍軍事現代化」。

他表示，眾所周知，中國利用與其他國家的軍事互動來破壞美國的軍事、外交和經濟領導地位。北京利用這些演習、軍事互動、軍售和其他軍事合作方式來取得美國盟友及夥伴運作的寶貴資訊，以期獲得超越美國軍力及戰略的優勢。

盧比歐說，當美軍與解放軍一起參與演習時，這種威脅會被放大，因為這為中國觀察美國戰略創造了更多機會。即使兩軍沒有直接接觸，也是如此。

他說，不應低估中國獲取美國軍力及戰術資訊，及與其他惡意行為者分享這類資訊的風險。根據美國國防部2023年的中國軍力報告，解放軍與伊朗及俄羅斯進行多次演習。

盧比歐指出，此外，解放軍參與「福爾摩沙行動」的消息傳出之際，中國正在參加俄羅斯大型軍演。解放軍在「福爾摩沙行動」期間獲得的任何情報，都有可能與美國對手共享，加劇威脅美國利益。

「福爾摩沙行動」（Operation Formosa）演習11日展開，一連舉行3天。