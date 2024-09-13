快訊

北市信義區民宅開槍尋仇...2人送醫！ 槍手、共犯3人投案

桃園社區機車停車場深夜大火！83輛全毀、1車半毀損失慘重

京華城案檢今早提訊柯文哲 遭問「是否認罪？」反應曝光

田納西州兩架飛機險碰撞 阿拉斯加航空班機煞停

中央社／ 田納西州納希維爾12日綜合外電報導

阿拉斯加航空和相關當局表示，阿拉斯加航空一架飛機今天在田納西州納希維爾國際機場中止起飛，以避免與西南航空一架飛機發生可能的碰撞。

路透社報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）表示，阿拉斯加航空369號班機是一架波音737 MAX 9飛機，機上有176名乘客和6名機組人員，在獲得空中交通管制許可後，於美國東部時間上午9時15分（台北時間12日晚間9時15分）左右中止起飛。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）告訴記者，委員會正在調查。霍曼迪說：「我們當然非常關切（這起事件）及其他正在調查的事件。」

美國聯邦航空總署（FAA）也正在調查。

原定飛往佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）的西南航空（Southwest Airlines）2029號班機為一架波音737-700，原本獲准穿越同一條跑道末端。

阿拉斯加航空補充說，阿拉斯加航空機師立即煞停，以防止事件升級。這架班機原定飛往華盛頓州西雅圖，乘客後來被轉移到另一架飛機。

美國聯邦航空總署和阿拉斯加航空表示，737 MAX9的輪胎在煞車過程中爆胎。根據航班追蹤網站Flightradar24，這架阿拉斯加航空班機在跑道上以104節（每小時193公里）的速度行駛，然後減速。

西南航空表示，正與美國國家運輸安全委員會和聯邦航空總署聯繫，並將參與調查。阿拉斯加航空表示，納希維爾國際機場（Nashville InternationalAirport）的維修技術人員正在檢查飛機。

美國聯邦航空總署今年4月表示，將於7月之前在納希維爾國際機場等4座機場安裝新的地面感知技術。

霍曼迪說，尚不清楚這項技術是否已安裝或是否正在運作。美國聯邦航空總署避談這項技術是否正在運作。

阿拉斯加航空證實將退費給乘客，並提供1000美元（約新台幣3.2萬元）以解決事件造成的不便。

機場 美國 阿拉斯加

延伸閱讀

美國非投等債券 適度增持

「最美空姐」離職5年使用員工票搭飛機 親揭背後原因

邦喬飛田納西州天橋拍MV 勸阻女子輕生獲警讚賞

美郵輪撞巨大浮冰瞬間畫面曝！乘客嚇壞：險成鐵達尼號2.0

相關新聞

北韓首公開濃縮鈾設施！金正恩要求增加濃縮鈾離心機 增加核武存量

韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩呼籲增加用於生產濃縮鈾的離心機數量，以增加核武存量。

田納西州兩架飛機險碰撞 阿拉斯加航空班機煞停

阿拉斯加航空和相關當局表示，阿拉斯加航空一架飛機今天在田納西州納希維爾國際機場中止起飛，以避免與西南航空一架飛機發生可能...

自小父母離異 小泉進次郎透露今年首次與生母見面

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉12日公告，43歲前環境大臣小泉進次郎登記參選，他的父親是前首相小泉純一郎已經為人熟知...

南韓救不起生育率 因為名牌包比起育兒是更好的投資？

南韓新生兒數及生育率再創新低，總統尹錫悅宣布南韓進入「人口緊急狀態」，提出改善育嬰假制度、提高育兒津貼等構想，但多年來南韓政府為提高生育能力用盡方法，一直未見成效。學者說，Y世代、Z世代的年輕人不相信養育孩子是比奢侈品更好的投資...

路透報導 習近平、澤倫斯基10月可能會晤

路透報導，中國大陸正舉行第十一屆北京香山論壇，一名烏克蘭代表十二日表示，大陸國家主席習近平可能在十月與烏克蘭總統澤倫斯基...

全球首次 SpaceX完成民間太空漫步

SpaceX公司「北極星黎明」任務團隊的二名太空人，十二日在地球軌道上成功進行了史上第一次民間太空漫步。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。