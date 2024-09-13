田納西州兩架飛機險碰撞 阿拉斯加航空班機煞停

阿拉斯加航空和相關當局表示，阿拉斯加航空一架飛機今天在田納西州納希維爾國際機場中止起飛，以避免與西南航空一架飛機發生可能的碰撞。

路透社報導，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）表示，阿拉斯加航空369號班機是一架波音737 MAX 9飛機，機上有176名乘客和6名機組人員，在獲得空中交通管制許可後，於美國東部時間上午9時15分（台北時間12日晚間9時15分）左右中止起飛。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）告訴記者，委員會正在調查。霍曼迪說：「我們當然非常關切（這起事件）及其他正在調查的事件。」

美國聯邦航空總署（FAA）也正在調查。

原定飛往佛羅里達州傑克森維爾（Jacksonville）的西南航空（Southwest Airlines）2029號班機為一架波音737-700，原本獲准穿越同一條跑道末端。

阿拉斯加航空補充說，阿拉斯加航空機師立即煞停，以防止事件升級。這架班機原定飛往華盛頓州西雅圖，乘客後來被轉移到另一架飛機。

美國聯邦航空總署和阿拉斯加航空表示，737 MAX9的輪胎在煞車過程中爆胎。根據航班追蹤網站Flightradar24，這架阿拉斯加航空班機在跑道上以104節（每小時193公里）的速度行駛，然後減速。

西南航空表示，正與美國國家運輸安全委員會和聯邦航空總署聯繫，並將參與調查。阿拉斯加航空表示，納希維爾國際機場（Nashville InternationalAirport）的維修技術人員正在檢查飛機。

美國聯邦航空總署今年4月表示，將於7月之前在納希維爾國際機場等4座機場安裝新的地面感知技術。

霍曼迪說，尚不清楚這項技術是否已安裝或是否正在運作。美國聯邦航空總署避談這項技術是否正在運作。

阿拉斯加航空證實將退費給乘客，並提供1000美元（約新台幣3.2萬元）以解決事件造成的不便。