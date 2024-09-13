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北約秘書長史托騰柏格明年接任慕尼黑安全會議主席

中央社／ 柏林13日專電

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）將接任德國慕尼黑安全會議（MSC）主席，在明年2月第59屆慕尼黑安全會議後上任。

政治新聞網站Politico與德國媒體「編輯網絡」（RND）等媒體報導這項消息。RND報導，慕尼黑安全會議董事基金會正在決策相關的決定，目前不願回應這個消息。史托騰柏格的加入，將是慕尼黑安全會議首次由非德國人擔任主席。

現年65歲的史托騰柏格在2005年至2013年間，擔任兩屆挪威首相。自2014年10月1日接下北約秘書長一職，今年10月1日卸任後，北約秘書長一職將由荷蘭前總理呂特（Mark Rutte）接任。

現任慕尼黑安全會議主席霍伊斯根（ChristophHeusgen）是前德國總理梅克爾（Angela Merkel）的前外交政策顧問，上任至今2年，曾在參加節目受訪時，對哈瑪斯恐怖攻擊事件發言不當而醜聞纏身。

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference,MSC）自1963年創立以來，發展成為最重要的國際安全政策論壇之一，主辦單位是慕尼黑安全會議基金會。每年2月，世界國家元首、政府首長與代表等，聚集在慕尼黑巴伐利亞霍夫飯店，共同討論全球安全問題。

德國聯邦政府不參與會議籌組，但提供資金補助，並在重要決策時有發言權。

史托騰柏格 德國 慕尼黑

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