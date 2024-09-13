北韓首公開濃縮鈾設施！金正恩要求增加濃縮鈾離心機 增加核武存量

韓聯社引述北韓官媒朝中社報導，北韓領導人金正恩呼籲增加用於生產濃縮鈾的離心機數量，以增加核武存量。

朝中社報導，金正恩在視察武器級核材料生產基地，以了解北韓核彈生產情況和現有核材料情況時發表上述呼籲。今次是北韓首次對外公開濃縮鈾設施，報導未透露設施位置和視察日期。

據了解，金正恩參觀濃縮鈾基地的控制室，了解生產線整體運作情況，並稱金正恩獲悉該基地正在動態生產核材料後表示滿意。

鈾濃縮設施用於透過將鈾放入離心機中並高速旋轉來生產高濃縮鈾。高濃縮鈾對於製造核彈頭至關重要。

此外，金正恩也呼籲提高離心機的分離能力，加速新型離心機的開發，以「進一步鞏固生產武器級核子材料的基礎」。