加拿大前國防安全官員訪團下周抵台 挺台抗中威脅

由加拿大前國防和情報安全官員組成的訪問團將於下週訪問台灣，以加深加拿大與台灣的聯繫，藉此表達支持台灣應對中國威脅。

根據加拿大環球郵報導，這個訪問團由加拿大前總理國安顧問、前安全情報局長費丹（Richard Fadden）領軍，希望這群曾在加拿大國安系統工作的官員與台灣官員進一步交流。

費丹曾是加拿大現任總理杜魯道（Justin Trudeau）和前任總理哈珀（Stephen Harper）的國家安全顧問。此行團員還包括前樞密院辦公室負責情報評估的助理部長格林（Martin Green）、前國防部助理副部長文納（Gordon Venere）、前副參謀長提波爾（GuyThibault）、前皇家海軍司令諾曼（Mark Norman）、前皇家空軍司令德尚（André Deschamps）、加拿大前駐日本大使柏尼（Ian Burney）以及一些學者專家。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）表示，如此強大的人員組合前往台灣是前所未見的。即使這些人不願承認，但他相信是杜魯道政府悄悄批准這次訪問。 「如今渥太華對台灣的默許支持，遠比孟晚舟事件發生之前要多」。

孟晚舟事件始於2018年12月1日，加拿大警方應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的中國華為公司副董事長兼財務長孟晚舟，引發涉及中、美、加三國的司法、政治、外交事件。

費丹表示，他們訪台時將會見台灣國家安全會議、國防部和外交部的代表，以及加拿大駐台北貿易辦事處。

他說：「訪問團成員一致認為，台灣作為一個獨立或相對獨立的民主國家繼續存在，對我們所有人都很重要，這就是我們要去的原因。」

儘管1970年加拿大和中國建交，但在建交公報中，加拿大並未承認中國對台灣的主張，僅稱有「注意到」（takes note） 中國對台灣主權的立場。

環球郵報提到，台灣海峽已成為全球主要的航運走廊，根據美國海軍研究所的數據，2022年全球有44%的貨櫃船隊通過台灣海峽。全球約90%的先進半導體製造能力出於台灣。

費丹希望加拿大與台灣的關係能更進一步。他認為加拿大不需要刻意與北京對抗，但是加拿大與台灣的交往「有點膽怯」，應該可以做得更多。

提波爾說，訪問團並沒有傳遞渥太華當局的任何訊息，但訪問台灣後的心得和訊息會與渥太華當局分享，擴大加拿大印太戰略的思考角度。