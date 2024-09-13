自小父母離異 小泉進次郎透露今年首次與生母見面

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉12日公告，43歲前環境大臣小泉進次郎登記參選，他的父親是前首相小泉純一郎已經為人熟知，卻鮮少公開談論母親。

12日在自民黨本部的候選人政見發表會上，小泉提到成長經歷時，罕見透露自小父母離異，他今年才首次與生母見面。

小泉表示，「父母在我年幼時離婚，直到中學2年級之前，我都不知道這件事。我一直以為是母親的人，實際上是我的姑姑（小泉純一郎的親姊姊）。」

他還表示，「我一直以為我只有一個哥哥（演員小泉孝太郎），後來才知道我還有一個弟弟。上大學時，我第一次見到這位姓氏不同的弟弟。他長得和父親一模一樣，嚇了我一大跳。那一瞬間，我們過去的距離和空白都被填滿了」。

據知，小泉的生母宮本佳代子在懷有第3個兒子時與小泉純一郎離婚，之後投入不動產行業，事業相當成功。

小泉說，「即使如此，我還是無法鼓起勇氣去見生下我的母親。我覺得見了她，就是背叛了代替母親撫養我長大的姑姑」。

小泉2019年與自由主播瀧川雅美結婚後，在2020年迎來長子道之助，去年又迎來女兒，成為4口之家。他表示，「讓我想法改變的契機，是我自己也成為了一個有孩子的父親。今年，我第一次去見了母親，具體細節我就不多說了，但我很高興自己去見了她」。

小泉進次郎說，「雖然43年間從未見面，姓氏也不同，但家族就是家族。正因為我經歷過這樣的人生，所以我想要成為一個能為每個人拓展人生選項的政治家」。

他表示，「我想要打造一個寬容且具有包容力的保守政黨自民黨。我還有許多不足之處，我一個人無法完成一切。然而，為了替下一代解決問題，我比任何人都有決心，會全力以赴，組成最強的團隊，以壓倒性速度解決長年下來累積的問題」。

小泉也在當天更新Instagram帳號，發布了一張他爬階梯前往日枝神社參拜的照片，寫道「自民黨總裁選舉從今天開始。今天早晨我在日枝神社靜靜地參拜，祈願必勝」。他使用了多個標注，包括「自民黨」、「總裁選」、「開啟新時代的大門」等。

自民黨總裁9名候選人為63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、63歲內閣官房長官林芳正、43歲前環境大臣小泉進次郎、71歲外務大臣上川陽子、68歲的前內閣官房長官加藤勝信、61歲數位大臣河野太郎、67歲自民黨前幹事長石破茂、68歲自民黨幹事長茂木敏充。

這次選舉創下的紀錄包含選戰天數為自民黨1995年設立現行總裁選舉規定以來，最長的一次；此外，這次登記參選的人數，也超越2008年、2012年總裁選舉分別有5名候選人的過往最多紀錄。