荷蘭國會通過動議 拒絕中國扭曲聯大第2758號決議

荷蘭國會今天以147票對3票通過一項涉及台灣的動議，內容提到拒絕中國扭曲聯合國大會第2758號決議，並要求荷蘭政府在歐洲聯盟（EU）內部尋求對這項立場的支持。

根據「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC），荷蘭國會這項動議獲得14個政黨支持，包括現任外交部長所屬的新社會契約黨（New Social Contract）。

IPAC為多國國會議員為因應中國變局於2020年6月4日成立，關注台海等中國重要相關議題。

中國近年持續將聯大第2758號決議與「一中原則」連結，壓縮台灣國際參與空間。

荷蘭這項由民六六黨（D66）眾議員、IPAC荷蘭共同主席帕特諾特（Jan Paternotte）領頭的動議，尋求確認聯大2758號決議的真實意圖和範圍，除駁斥北京歪曲決議的行為，並要求荷蘭政府在歐盟內部尋求對這項立場的支持。

帕特諾特表示：「聯合國第2758號決議被當成工具，用於阻礙台灣在全球舞台上的合法代表權，這種情況已經太久了。現在是時候重新評估我們如何解釋這項決議，並確保它不再被濫用於讓一個充滿活力的民主噤聲。」

「荷蘭剛才通過的動議，旨在為台灣參與打開大門，而我們不會再讓北京關上這扇門。」

IPAC今年7月在台北通過決議指出，聯大第2758號決議沒有提及台灣、沒有處理台灣的政治地位，也沒有主張中國對台主權。帕特諾特也參與了當時的表決。

澳洲參議院8月也以IPAC決議為範本，通過挺台動議，稱聯大第2758號決議並不涉台。