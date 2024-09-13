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美國立陶宛戰略聲明 新增挺台灣國際參與、關切台海

中央社／ 華盛頓12日專電

美國立陶宛戰略對話今天舉行，相較於去年的聲明，今年的內容翻倍，新增強調台海和平、支持台灣有意義參與國際論壇的段落。美方肯定立陶宛抵抗中國政經壓力的決心，雙邊樂見立陶宛強化與台灣的經濟關係。

美國國務院下午發布聲明表示，副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今天與立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）在立陶宛首都維爾紐斯舉行第4屆印太戰略對話。

根據聯合聲明，雙邊強調印太區域重要性，以及在強化夥伴關係、民主價值及與志同道合國家長期關係方面的共同利益。

聲明指出，考量到歐洲和印太地區面臨的威脅和挑戰相互關聯，兩人重申致力於與印太區域夥伴交流專業知識及促進合作的承諾，及強調北大西洋公約組織（NATO）與其印太夥伴在支持烏克蘭、網路防禦、反擊外國不實訊息及科技等領域的實質合作。

雙方表示堅定支持烏克蘭對抗俄羅斯入侵，並討論中國、北韓和伊朗透過多方面支持俄羅斯國防，使俄羅斯持續侵略烏克蘭。

他們也討論中國持續的惡意網路和混合行動對跨大西洋安全的威脅。俄羅斯和中國不斷深化的戰略夥伴關係以及兩國試圖削弱和重塑以規則為基礎的國際秩序，仍然令人深感憂心。

兩人重申將繼續合作，對抗中國經濟脅迫的行為，康貝爾肯定立陶宛抵抗中國無端政經壓力的決心。

雙方樂見立陶宛努力強化與台灣的強勁經濟夥伴關係，並支持台灣有意義參與國際論壇。

兩人也對中國在南海持續挑釁、破壞穩定和恐嚇行動表示關切，強調維護台海和平穩定的重要性，反對任何單方面透過武力或脅迫行動改變現狀的企圖。

去年的聲明扣掉與會者內容後，只有107字，涉及印太、民主價值、人權、國際秩序及供應鏈。

俄羅斯 印太 立陶宛

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