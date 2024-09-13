俄羅斯軍艦現蹤英國水域 軍機侵擾飛航情報區遭攔截

英國國防部表示，俄羅斯4艘海軍船艦本週現蹤英國水域，英國海軍出動2艘軍艦伴航。此外，2架俄羅斯軍機11日侵擾英國飛航情報區（FIR），英國空軍「颱風」戰鬥機緊急升空攔截伴飛。

英國國防部指出，俄羅斯軍機未侵犯英國領空。「颱風」（Typhoon）戰鬥機伴飛俄方軍機，監視其穿越國際空域並離開英國飛航情報區。此外，在無害通過的前提下，俄方軍艦的行動仍在國際法允許範圍內。

國防部指出，總計4艘俄羅斯船艦本週航行通過英吉利海峽（English Channel）和北海（North Sea），英國出動巡防艦「鐵公爵」（HMS Iron Duke）、「野貓」（Wildcat）軍用直升機及巡邏艦「泰恩」（HMSTyne）伴航並執行空中監控，任務為期6天。其中一艘俄羅斯軍艦是基洛級（Kilo-class）柴電動力攻擊型潛艦。

根據英國國防部資料，這項伴航任務是北大西洋公約組織（NATO）盟友聯合行動的一部分。9月初，1艘基洛級潛艦及1艘支援艦從波羅的海航向北海，期間由加拿大巡邏艦伴航。

俄方艦艇接著由北向南逼近連接北海和英吉利海峽的多佛海峽（Dover Strait），英國海軍接手監控，期間俄軍潛艦維持在海面航行。

俄艦離開英國水域後，法國海軍在法國西北方水域接棒執行伴航監控任務。不過，原本負責監控基洛級潛艦的英國巡防艦「鐵公爵」隨即掉頭航向北海，以監控正接近多佛海峽的俄羅斯另一艘較小型巡防艦和油輪。這次「鐵公爵」是接手比利時海軍的監控行動。

待這兩艘俄方船艦航近法國西北方水域，巡邏艦「泰恩」隨即接棒執行伴航監控任務。

另一方面，2架北約代號Bear-F（熊－F）的俄羅斯圖波列夫式（Tupolev）Tu-95戰略轟炸機11日被發現在鄰近英國的空域活動，英國空軍2架「颱風」自位於蘇格蘭東北方的羅斯茅斯（Lossiemouth）基地緊急升空，在來自英格蘭南部布萊茲諾頓空軍基地（BrizeNorton）1架「航海家」（Voyager）空中加油機的支援下，執行攔截伴飛任務。

英國國防部指出，英國空軍是在北約指令下出動。