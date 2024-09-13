全球首次 SpaceX完成民間太空漫步

SpaceX公司「北極星黎明」任務團隊的二名太空人，十二日在地球軌道上成功進行了史上第一次民間太空漫步。

太空漫步原本是專業太空人的高風險動作。但由科技富豪艾薩克曼、美國空軍退役中校波蒂特、SpaceX工程師吉利斯及梅農等四個平民組成的團隊，十日由獵鷹九號火箭送上太空，進行這趟大膽與危險的旅程。

四十一歲的艾薩克曼跟SpaceX聯手，資助和組織載人太空飛行「北極星計畫」。三個計畫任務中，「北極星黎明」率先登場。

太空漫步開始前，載人飛龍號太空船進行完全減壓，全體團隊成員仰賴由SpaceX開發的超薄太空裝，經由連結太空船的臍帶軟管提供動力、通訊和純氧。

艾薩克曼率先出艙後說，「從這裡，地球確實看起來像個完美世界」。

艾薩克曼在太空停留約十五分鐘，安全回到太空船後，卅歲的吉利斯隨後出艙進行太空漫步，成為頭二名進行這類太空旅程的非政府人士。過去太空漫步者只包括來自十幾個國家的少數專業太空人。

跟美國太空總署（ＮＡＳＡ）進行的太空漫步相比，「北極星黎明」的太空漫步簡單又快速，全程不到二個小時，原定只持續約卅分鐘，但準備和安全完成的程序長達一小時四十六分鐘，涉及的伸展操作要多於漫步。艾薩克曼整個過程維持一隻手或一隻腳附著於太空船，彎曲手腳以查看新式太空裝，名為「天行者」的艙口則採用類似助行器的結構提供額外支撐，團隊另兩人波蒂特跟梅農則待在艙內觀看。

太空漫步結束後，ＮＡＳＡ署長尼爾森發文祝賀SpaceX進行了史上首次商業太空漫步。