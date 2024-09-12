泰北洪災蔓延 清萊國際機場取消所有航班

中央社／ 曼谷12日專電
泰國北部清萊省遭受近30年來最嚴重水災，邊境城鎮美賽被洪水淹沒。 路透社
泰國北部清萊省遭受近30年來最嚴重水災，邊境城鎮美賽被洪水淹沒。 路透社

受到季節性暴雨襲擊加上颱風摩羯（Yagi）的影響，泰北清邁和清萊遭受近30年來最嚴重水災，清萊國際機場今天取消所有航班，軍警和救援人員出動船隻和水上摩托車協助撤離受困民眾。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，截至今天早上為止，清萊府（Chiangrai）和清邁府（Chiangmai）共有9人因為洪災死亡、多人受傷和行蹤不明。

清萊的美賽（Mae Sai）地區和清邁府的美艾（MaeAi）地區受災嚴重，洪災今天持續蔓延，曼谷郵報報導，由於清萊市區郭河（Kok River）河川暴漲，清萊府的市區今天受到影響，清萊府官員宣布關閉所有市區的道路和橋梁，使得清萊國際機場也被迫關閉。

清萊有超過萬戶人家受到影響，美賽地區積水甚深，民眾只能在屋頂等待救援，海軍、警方和救援工作者出動橡皮艇和水上摩托車，協助撤離居民。

泰國新任總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）今天下午召集所有相關部會首長舉行會議，討論如何應對清萊和清邁的洪災，她要求部會協助撤離民眾並提供必要的食物和醫療協助，水退之後協助民眾清理家園，政府會動用中央預算協助民眾度過難關。

摩托車 曼谷 清邁

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