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路透報導 習近平、澤倫斯基10月可能會晤

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
烏克蘭外交部前副部長查利（右）12日在中國大陸北京香山論壇發表談話。圖／歐新社
烏克蘭外交部前副部長查利（右）12日在中國大陸北京香山論壇發表談話。圖／歐新社

路透報導，中國大陸正舉行第十一屆北京香山論壇，一名烏克蘭代表十二日表示，大陸國家主席習近平可能在十月與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

今年香山論壇九月十二日至十四日於北京舉行。烏克蘭外交部前副部長查利在香山論壇的一個開幕活動上說，中方和烏方的外交關係近數月來有所改善，雙方這類會面是有可能的。

查利表示，他注意到大陸為了協助恢復歐洲安全所做的努力，「現在我們烏克蘭方面都在等待一些接觸，澤倫斯基總統和習主席之間的直接接觸」。

中國大陸在俄烏戰爭期間表現出中立態度，但和俄羅斯維持密切戰略關係，也沒有參加烏國六月組織的和平峰會。烏國時任外交部長庫列巴曾在七月訪中，與大陸外交部長王毅會談。澤倫斯基還計畫在十一月舉行第二次和平峰會，並稱俄國代表也應與會。

北京中國國際問題研究院歐洲研究所所長崔洪建在香山論壇場邊表示，中方對參加未來的峰會持開放態度，因為不希望其努力「白費」。當被問及習近平和澤倫斯基會晤的前景時，崔洪建表示，「我們願意做任何有利於和平的事情」。

北京 澤倫斯基 烏克蘭

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