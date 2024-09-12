普亭會見王毅 喊團結更多「全球南方」國家

大陸外長王毅近日赴俄羅斯聖彼得堡，出席金磚國家與「全球南方」國家安全事務高級代表對話會。據大陸外交部，俄羅斯總統普亭12日會見王毅，表示俄方讚賞中國外交始終立足於長遠和人類共同未來，願和中方加強協調，團結更多「全球南方」國家，攜手推進世界多極化進程，建構基於公正和國際法的國際秩序。

據大陸外交部，普亭12日在聖彼得堡會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。

據中方發布內容，普亭說，俄方願以今年俄中建交75周年為契機，落實元首達成的重要共識，加強發展策略對接，推動俄中關係邁上新階梯。感謝中方對俄方擔任金磚輪值主席國的支持，本次金磚國家安代會取得積極成果，成功舉辦和「全球南方」國家對話會，充分彰顯了金磚影響力和金磚力量。

普亭說，俄方讚賞中國外交始終立足於長遠和人類共同未來，願和中方加強協調，團結更多「全球南方」國家，攜手推進世界多極化進程，建構基於公正和國際法的國際秩序。

王毅表示，中俄互信牢固、友誼深厚，在兩國元首戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係健康穩定發展。雙方加強戰略協作，反對單邊霸凌，抵制陣營對抗，符合時代進步潮流和廣大南方國家共同願望。

王毅說，中方願與俄方保持戰略溝通，團結更多志同道合國家，促進世界多極化進程。

據中方發布，雙方也就烏克蘭問題交換了看法。普丁讚賞中國巴西「六點共識」，並重申俄方始終對和談持開放態度。王毅表示，中方致力於推動危機政治解決，願和各方一道，匯聚國際社會中的客觀理性平衡聲音。