快訊

被龜殼花咬傷遭醫師診斷「雜草刮傷」？網友直呼太扯 醫院回應了

2024美國大選最後倒數！一圖看6大重要日程 這天撼動全球

盼修復關係 美國支持聯合國安理會新增2非洲常任理事國

中央社／ 紐約聯合國總部12日綜合外電報導
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。圖／路透社
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德。圖／路透社

美國聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天將宣布，美國支持聯合國安全理事會（Security Council）新增兩個非洲常任理事國，並再增加一席非常任理事國，由發展中島國輪流出任。

湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）已準備好講稿，根據路透社看到的內容，她今天將宣布華府支持展開協商，就修改聯合國憲章以增加安理會席位一事制定草案。

美國希望與非洲修復關係，許多非洲國家對華府在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭支持以色列而感到不滿。美方同時也盼和太平洋島國深化關係，這些國家對抗衡中國在該區域影響力相當重要。

安理會是聯合國最有權力的機構，發展中國家長期要求在安理會擁有常任理事國席位。然而事實證明，改革討論經過多年仍毫無成果，美國的支持是否能推動相關行動也還不明朗。

湯瑪斯-葛林斐德預定今天在紐約智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）宣布這項決定；在此之前，她向路透社澄清，華府並不支持將安理會現有5個常任理事國享有的否決權擴及其他國家。

安理會成員國數目的任何變動，都得透過修改聯合國創始文件「聯合國憲章」（U.N. Charter）來完成，而這需要聯合國大會（General Assembly）2/3成員國同意並批准，其中必須包括安理會目前的5個常任理事國。

湯瑪斯-葛林斐德告訴路透社，她無法確定聯合國大會需多久時間才能就這類決議進行表決。

安理會 美國 聯合國 非洲

延伸閱讀

美俄傭兵戰場在非洲 當地人不堪其擾

以色列空襲加薩學校 至少34死包括6名聯合國人員

駐芝加哥辦事處長：聯合國須遏止中國對台壓力

美民主黨2參議員致函司法部長 要求任命特檢調查湯瑪斯

相關新聞

歐盟智庫建議對大陸更強硬 備經濟制裁方案遏阻侵台

歐盟旗下智庫「歐盟安全研究所」對新一屆執委會建言，歐盟須從過去兩年對中國處理俄烏戰爭的錯誤期待中醒覺，以更強烈措詞重新校...

盼修復關係 美國支持聯合國安理會新增2非洲常任理事國

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天將宣布，美國支持聯合國安全理事會（Security Council）新增兩個非洲常任...

「循序漸進做事」法國新總理巴尼耶徵詢閣員人選 稱新政府下週出爐

法國近期獲任命的保守派總理巴尼耶正在徵詢各部會首長人選，他今天表示，新政府下週出爐...

最重恐被關10年！尼加拉瓜社媒法限發文 反對派：助強人總統鎮壓異音

尼加拉瓜國會今天完成社媒法修法，可把在社群媒體上散播「恐慌」的人打入大牢。反對派認為，發文批評執政當局的人士將會因直言賈...

德國之聲專訪／孟加拉前總理出逃 臨時領導人尤努斯談內政、印度關係

尤努斯（Muhammad Yunus），諾貝爾和平獎得主，上月成為孟加拉臨時領導人。當時，暴力政治騷亂促...

出逃尋求庇護 西班牙國會促政府承認龔薩雷茲當選委內瑞拉總統

西班牙國會昨天通過在野黨提出的聲明案，要求西班牙政府承認委內瑞拉反對派候選人龔薩雷茲贏得7月大選，當選為委內瑞拉總統，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。