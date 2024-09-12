盼修復關係 美國支持聯合國安理會新增2非洲常任理事國
美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德今天將宣布，美國支持聯合國安全理事會（Security Council）新增兩個非洲常任理事國，並再增加一席非常任理事國，由發展中島國輪流出任。
湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）已準備好講稿，根據路透社看到的內容，她今天將宣布華府支持展開協商，就修改聯合國憲章以增加安理會席位一事制定草案。
美國希望與非洲修復關係，許多非洲國家對華府在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭支持以色列而感到不滿。美方同時也盼和太平洋島國深化關係，這些國家對抗衡中國在該區域影響力相當重要。
安理會是聯合國最有權力的機構，發展中國家長期要求在安理會擁有常任理事國席位。然而事實證明，改革討論經過多年仍毫無成果，美國的支持是否能推動相關行動也還不明朗。
湯瑪斯-葛林斐德預定今天在紐約智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）宣布這項決定；在此之前，她向路透社澄清，華府並不支持將安理會現有5個常任理事國享有的否決權擴及其他國家。
安理會成員國數目的任何變動，都得透過修改聯合國創始文件「聯合國憲章」（U.N. Charter）來完成，而這需要聯合國大會（General Assembly）2/3成員國同意並批准，其中必須包括安理會目前的5個常任理事國。
湯瑪斯-葛林斐德告訴路透社，她無法確定聯合國大會需多久時間才能就這類決議進行表決。
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