歐盟智庫建議對大陸更強硬 備經濟制裁方案遏阻侵台

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中央社／ 布魯塞爾12日專電
歐盟旗下智庫「歐盟安全研究所」對新一屆執委會建言，歐盟須從過去兩年對中國處理俄烏戰爭的錯誤期待中醒覺，以更強烈措詞重新校準歐中關係。圖為示意圖。圖／路透
歐盟旗下智庫「歐盟安全研究所」對新一屆執委會建言，歐盟須從過去兩年對中國處理俄烏戰爭的錯誤期待中醒覺，以更強烈措詞重新校準歐中關係。圖為示意圖。圖／路透

歐盟旗下智庫「歐盟安全研究所」對新一屆執委會建言，歐盟須從過去兩年對中國處理俄烏戰爭的錯誤期待中醒覺，以更強烈措詞重新校準歐中關係，並動用經濟資源勸阻中國勿侵犯台灣。

時值歐洲聯盟執行委員會（European Commission）高層重組期間，歐盟旗下協助形塑共同外交及安全政策的獨立研究機構「歐盟安全研究所」（EUISS）對主導歐盟未來5年行政的執委會提出10篇建言報告，歐中關係與台海議題為其中兩篇。

針對可能發生的台海危機，撰稿學者劉亞伯（Joris Teer）主張「以準備經濟衝突來防止（台海）衝突」，即歐盟國家可透過經濟力量來協助、補充美國所帶領的軍事遏阻，以提高中國犯台的成本，勸阻北京動武信心。

他提出的做法，除了在歐盟最高層級達成一套強化美國所帶領對中遏阻的行動計畫，還有在歐盟已在進行的降低對中國依賴之外，另測繪出「反向依賴」，也就是釐清中國對歐盟產品、服務的依賴度，從而與美國等夥伴合作研擬對中國的經濟施壓點。

劉亞伯建議歐盟預先準備好貿易和投資制裁的方案，並在私下或公開場合向中國領導人強調侵台後果。為防止北京分化歐盟成員國，他主張歐盟各國官員應互相溝通討論對中國畫下的紅線。

他舉例，去年法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中後，曾傳出馬克宏私下對習近平說，若發生台海衝突「將迫使我們施加大量的制裁」，這個傳言後來被馬克宏的最高外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）在一場論壇上承認，就是歐盟策略的一個好示範。

劉亞伯指出歐盟經濟遏阻的有效性，一是經濟崩潰將衝擊習近平最重視的政治穩定，二是過去兩年中國對出口的依賴提高，增加歐盟的經濟槓桿力。

歐盟國家可能會顧慮這些遏阻行動惹北京不快。劉亞伯直言，一旦台海發生戰爭，歐盟國家都將承受巨大後果，不論他們事前是否對中國祭出經濟威脅，然而若能提前向北京警告可能的經濟懲罰，就有助於降低連串毀滅性事件的可能性。

針對重新校準歐中關係，撰稿學者艾克曼（Alice Ekman）主張以中俄關係來界定歐中關係。她首先指出2年前俄羅斯全面侵略烏克蘭以來，歐盟決策圈對中俄關係有兩個誤解。

一是誤以為中俄結合只是權宜之計，實則於今他們已是基於強烈地緣政治和意識形態的盟友；二是誤以為中國會將歐盟看得比俄國更重要，並過度評估經濟算計在北京外交政策上的重要性。

艾克曼指出，2024年敲響了歐盟對中國的警鐘，如今是時候開始以更強硬的言詞重新校準歐中關係。歐盟2019年提出對中國的三個定位「溝通合作夥伴、經濟競爭者、體制性對手」，現在應更強調後者，理解中國與歐盟不只在內部政治議題如人權、新疆、香港上立場相反，在面對國際衝突，尤其是烏克蘭議題上也相反。

她認為歐盟不必再試圖「說服」中國，而該表明未來歐中關係將以中俄關係為條件。面對北京對歐盟國家「各個擊破」的分化手段，歐盟該做的包括強化理解中俄結盟、對中國強調後果、持續警告中國對俄出口軍民兩用產品、制裁協助規避歐盟對俄制裁的中國企業。

此外，歐盟應研擬中國持續進一步支援俄國和伊朗的長期因應劇本，對中國在中東和平所扮角色避免再犯過度期待的錯誤。

艾克曼提醒，歐盟與中國的交往必須建立在對中國地緣戰略全盤理解的基礎上，否則不只將給俄國和伊朗更多時間威脅區域安全，也將傷害歐盟的可靠性。

無獨有偶，布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）也對新一屆歐盟執委會提出建言，其中針對外交政策的撰稿人艾西亞（Alicia García-Herrero）同樣主張重塑歐盟對中國的戰略。

她指出，基於中國援俄和經濟脅迫行為，歐盟對中國除了前述三個定位，應再加一個「威脅者」，並建議歐盟研擬一套跨大西洋的經濟安全戰略，與美國達成更多共同立場，同時將歐中經貿對話的內涵擴大到經濟安全、闡明歐盟對台灣的立場和支持自由開放的印太地區。

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