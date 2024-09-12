最重恐被關10年！尼加拉瓜社媒法限發文 反對派：助強人總統鎮壓異音

尼加拉瓜國會今天完成社媒法修法，可把在社群媒體上散播「恐慌」的人打入大牢。反對派認為，發文批評執政當局的人士將會因直言賈禍。

法新社報導，國會發布聲明指出，新法令規範，如果刊發訊息造成「恐慌」或「恐懼」，最高可處5年徒刑。大部分國會議員效忠強人總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）。

而如果發文內容被認為助長歧視、仇恨或暴力，或危害社會或經濟穩定，最高可處10年徒刑。

尼加拉瓜2020年對抗網路犯罪的立法導致諸多遭控「宣傳假新聞」的反政府人士被捕，這次修法後新增的條例，遭流亡海外的反對派媒體斥為「箝制言論的法律」。

國會聲明指出，新法令「針對國內外自然人或法人運用電腦系統、新科技和社群網路犯罪予以加強預防、對抗、調查和起訴」，同時也打擊相關犯罪的「協助者」，不論他們是否為尼加拉瓜公民。

流亡哥斯大黎加的尼加拉瓜律師馬倫柯（Salvador Marenco）告訴法新社，新法令實際上將確保「（當局）全面控制社群網路」。

馬倫柯說，「社群網路是譴責尼加拉瓜嚴重侵害人權的基礎所在」，新法令讓奧蒂嘉得以擴大其「跨國鎮壓政策」。