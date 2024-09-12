「循序漸進做事」法國新總理巴尼耶徵詢閣員人選 稱新政府下週出爐

法國近期獲任命的保守派總理巴尼耶正在徵詢各部會首長人選，他今天表示，新政府下週出爐。

法新社報導，巴尼耶（Michel Barnier）在法國東部漢斯市（Reims）告訴記者：「我們將循序漸進認真做事。」他說：「我們下週將有新政府。」

他所屬的右翼「共和黨」（Les Republicains）今天稍晚宣布，願意加入巴尼耶組閣的政府。

法國國民議會（National Assembly）7月提前改選後，共和黨僅剩下47席。

國民議會總席次為577席，目前分裂為三大陣營，一是法國總統馬克宏的中間派支持者，目前與巴尼耶的共和黨組成鬆散聯盟，還有左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）與極右的「國民聯盟」（National Rally）。

10月1日是提交2025年法國政府預算草案的最後期限，巴尼耶承受不能再拖的莫大壓力，他和他的新團隊將在稅賦和開支問題上面臨一番苦戰。

尤其是新人民陣線與國民聯盟在7月改選前承諾，將推翻去年飽受抨擊的年金改革，這項改革將法定退休年齡從62歲提高至64歲。