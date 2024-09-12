出逃尋求庇護 西班牙國會促政府承認龔薩雷茲當選委內瑞拉總統
西班牙國會昨天通過在野黨提出的聲明案，要求西班牙政府承認委內瑞拉反對派候選人龔薩雷茲贏得7月大選，當選為委內瑞拉總統，但西班牙政府堅持與歐盟各國一起決定。
西班牙「國家報」（El País）報導，西班牙眾議院11日以177票贊成、164票反對和1票棄權，通過右翼在野黨人民黨（PP）提出的「聲明案」（Proposiciónno de ley），要求西班牙政府承認委內瑞拉反對派候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）在7月28日具爭議的委內瑞拉總統大選中獲勝，是委內瑞拉合法總統。
人民黨這項提案在眾議院獲得眾多政黨包括其盟友極右翼「民聲黨」（Vox）以及「巴斯克民族主義黨」（PNV）、「納瓦拉人民聯盟」（UPN）、「加納利聯盟」（CC） 的支持。
流亡比利時的前加泰隆尼亞自治區政府主席普伊格蒙特（Carles Puigdemont）領導的強硬獨派「全力為加泰隆尼亞黨」（Junts per Catalunya），則因參加加泰隆尼亞「民族日」（La Diada）紀念活動而缺席當天議事。
委內瑞拉當局對西班牙國會的決議感到憤怒，委國專制強人馬杜洛（Nicolas Maduro）的親近幕僚、也是委國國會議長羅德里格斯（Jorge Rodríguez）嚴厲表示，將立即全面斷絕與西班牙的外交、領事、經濟和商業關係。
西班牙眾議院的「聲明案」沒有實際效果，對政府不具約束力，但有其政治影響力，目的在於表達議會成員對於某些議題的多數意見，以此敦促政府採取行動，並作為公共行政的民意基礎。
因此，即使人民黨的提案在國會通過，只有西班牙政府可以承認龔薩雷茲當選委內瑞拉總統，而西國政府則堅持要和歐盟其他國家一起做出決定。
剛結束中國訪問行程的西班牙總理桑傑士（PedroSánchez）預計今天上午在總理府蒙克洛亞宮（LaMoncloa）與流放到西班牙的龔薩雷茲會面。
龔薩雷茲因聲稱獲選，遭到委內瑞拉法院下令逮捕，8日抵達西班牙尋求政治庇護。
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