德國之聲專訪／孟加拉前總理出逃 臨時領導人尤努斯談內政、印度關係

尤努斯（Muhammad Yunus），諾貝爾和平獎得主，上月成為孟加拉臨時領導人。當時，暴力政治騷亂促使總理哈西娜15年的統治倉皇終結。

在接受德國之聲專訪時，尤努斯談及包括該國內政、與印度關係、羅興亞難民等一系列議題。

這位84歲的孟加拉臨時政府首席顧問表示，哈西娜「幾乎破壞了所有的機構體制」，經濟是一片爛攤子。

「所有的一切都必須以全新的方式重新啟動」，尤努斯說道。他說，臨時政府希望「建立公民權、人權、民主以及良好政府管理相伴隨的一切」。

尤努斯表示，新的大選將盡快舉行，但他拒絕提出一個具體日期。「我們希望有一個真正的選舉，一個美好的選舉，慶祝獲勝政黨的成功，將權力移交給新選出的政府。這應該盡快舉行。現在我們不能給你一個日期和時間。」

尤努斯：哈西娜腐敗導致經濟破敗

在採訪中，尤努斯指責哈西娜政府腐敗，破壞了國家經濟。

「錢從孟加拉外流，通過政府渠道、銀行渠道等。合同的簽訂不是為了人民的利益，而是為了一個家族和家族成員，等等。這就是一個政府走向錯誤的方向，你會看到的醜陋的事情。」

孟加拉經濟體量為4500億美元，自新冠疫情以來困難重重，特別是在為廣大年輕人創造足夠的就業崗位方面。

而俄羅斯對烏克蘭戰爭也令燃料和食品進口成本大幅上升，導致該國外匯儲備萎縮。

達卡去年不得不向國際貨幣基金組織尋求援助，獲得47億美元貸款承諾，分批提供，以穩定該國外匯儲備。

如何處理與印度關係？

哈西娜任內，孟加拉與印度關係緊密。尤努斯表示，達卡別無選擇，必須與新德里保持良好關係。

學生示威演變為反對哈西娜的大規模群體抗議後，哈西娜乘軍用直升機逃往印度。新德里未透露哈西娜身在何處，但據信她在一個安全地點。

尤努斯臨時政府已經撤銷了哈西娜的外交護照，孟加拉有越來越多的聲音、包括來自最高檢察官，都要求將哈西娜引渡回國。

德國之聲採訪的前外交官、學者表示，新德里可能會抵住達卡的壓力，不將哈西娜送回孟加拉受審。

尤努斯向德國之聲表示，孟加拉與印度也存在其它的雙邊問題，如河水的共享，人員跨境流動。他表示，臨時政府將與新德里合作解決這些事務。「我們必須合作，以國際方式解決這些問題。我們將遵循這一途徑，找到非常愉快的解決方案。」

羅興亞人湧入「產生問題」

尤努斯也簡短提及達卡對羅興亞人的政策。「若開邦出現麻煩後，羅興亞人開始慢慢湧入」，他所指的是緬甸西部省份的武裝沖突。孟加拉與緬甸有很長的邊界。

達卡表示，近來數月，至少18000名羅興亞穆斯林穿越國境，以逃離暴力激化的若開邦。

「羅興亞人在試圖尋找逃生的路，所以來到孟加拉。我們不能阻擋他們，把他們攔回去。把他們送回去等於是沒有生路。我想沒有任何一個國家能這樣做。所以我們歡迎他們來。」

然而，尤努斯強調，對孟加拉來說，這構成挑戰。

「對我們來說，這產生問題，因為已經有近100萬羅興亞人在孟加拉生活了，我們不知道未來的前景。」

「此外，基本上每天還有兩三百人新進來。這一數字累積很快，是又一個負擔。我們很憂慮。我們希望國際社會予以關注，如何解決此事。我們現在沒有解決方案，但我們保持開放。」

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