累犯！3台灣人在日本冒充警察 騙走2600萬元黃金遭逮

有3名台灣人涉嫌謊稱為警察等人，透過電話騙取日本京都市1位老翁的價值約1億1500萬日圓（約新台幣2600萬元）黃金條塊，日本東京都警視廳今天依詐欺罪嫌逮捕這3名台灣人。

朝日新聞、時事通信社報導，這3名犯嫌有男有女，其中1名官姓犯嫌年紀36歲，另外2名李姓與楊姓犯嫌都為25歲。這3人住址與職業不詳，目前尚不清楚是否承認犯案。

「逮捕状出ている」高齢男性にウソ電話…時価1億円以上の金塊だまし取ったか 台湾出身の男女3人逮捕https://t.co/Jy5vSxRecG — 日テレNEWS NNN (@news24ntv) 2024年9月12日

石神井警察署說明，犯嫌今年4月左右到7月，涉嫌冒充高知縣警察等人打電話給住在京都市的7旬老翁，並謊稱「你疑似出售戶頭，我們對此已經發布逮捕令。為了洗清嫌疑，希望你購買8.5公斤的黃金」等話語，騙取老翁價值約1億1500萬日圓的黃金條塊。

石神井警察署指出，犯嫌還要求老翁把黃金條塊放到住處的玄關前，以便派人前往老翁住家拿取黃金。而官姓犯嫌7月12日從老翁住家拿走黃金後就音訊全無，老翁因此於8月向京都府警方報警。

朝日新聞報導提到，官姓犯嫌負責從被害人住處拿走黃金，並把黃金轉交給另外2名犯嫌。官姓犯嫌面對調查時供稱，「我原本想在網路上尋找借錢機會，後來就被介紹這份工作」。

這3人已經第3度被日本警方逮捕，他們之前也曾使用類似手法騙取黃金，據稱受害金額多達1億4000萬日圓，而其中一件案例包含涉嫌詐騙東京都練馬區1名女子的黃金。