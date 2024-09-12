外交關係漸改善 烏克蘭代表：習近平和澤倫斯基10月可能會晤

路透報導，中國大陸正舉行第11屆北京香山論壇，一名烏克蘭代表12日表示，大陸國家主席習近平可能在10月與烏克蘭總統澤倫斯基會面。

今年的香山論壇9月12日至14日於北京舉行。烏克蘭外交部前副部長查利（Oleksandr Chalyi）在香山論壇的一個開幕活動上說，中方和烏方的外交關係近數月來有所改善，雙方這類會面是有可能的。

查利表示，他注意到大陸為了協助恢復歐洲安全所做的努力，「現在我們烏克蘭方面都在等待一些接觸，澤倫斯基總統和習主席之間的直接接觸」。

中國大陸在俄烏戰爭期間表現出中立態度，但和俄羅斯維持密切戰略關係，也沒有參加烏國6月組織的和平峰會。烏國時任外交部長庫列巴曾在7月訪中，與大陸外交部長王毅會談。澤倫斯基還計畫在11月舉行第二次和平峰會，並稱俄國代表也應與會。