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美俄傭兵戰場在非洲 當地人不堪其擾

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

美、俄一樣壞！都在非洲派傭兵明爭暗鬥。近日除了俄羅斯派遣傭兵在非洲各國擴張勢力外，外媒也發現有疑似美籍的傭兵團協助中非共和國、索馬利亞等國訓練軍隊，甚至親自派遣傭兵，不過遭到該集團否認。由於非洲國家大多紛亂，許多地方都希望外國傭兵協助維持秩序，但也有的成為政府的打手。

美俄競爭非洲

根據《美聯社》報導，俄羅斯傭兵華格納集團在2023年首領普里格欽叛變後瓦解，據傳在中非共和國的1500人小分隊竟與美國的安全顧問公司班克福特私下喬事情，雖然遭到否認，但也凸顯美國雖然撤出非洲已久，但也想重新與俄羅斯在非洲競爭的野心。

智庫皇家聯合服務的研究員拉瑪尼指出，若美國無法在當地重奪勢力，將會讓被西方制裁的俄羅斯找到經濟突破口，且在政治上獲得更多非洲國家支持；反過來，若俄羅斯在中非共和國的勢力被美國排擠掉，恐形成骨牌效應，讓非洲其他政府取消對俄羅斯合作，因此中非共和國成兩國兵家必爭之地。

非洲領袖想要傭兵

俄羅斯近年來雖在西非擴大影響力，協助非洲加強政府防衛與打擊叛軍，但也曾傳出成效不彰，甚至有傭兵搶奪、濫殺平民的現象。且俄羅斯還要繼續增加在中非共和國的傭兵部署至1萬人；美國則在2022年開始，也與中非共和國官方討論如何協助強化該國國防，雖然號稱不用傭兵進駐，但據傳最終協商時有保留傭兵進駐的彈性。

世界報》提到，加上美國軍隊被查德與尼日軍方趕出。因此，美國政府也與俄羅斯一樣，委由私人武裝公司進駐非洲，匿名官員受訪稱這樣會更有效率；其中班克福特便協助5個非洲國家訓練軍隊，且不排除有美國傭兵進駐，但未能獲得證實。班克福特創辦人僅表示，非洲國家希望協助它們強化軍事體制。

對此，中非共和國首都的市場小販珍‧路易斯歎說，當地民眾只希望局勢穩定，管不了美國與俄羅斯在競爭什麼。

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