魚類外交破功...孟加拉禁「國魚」出口到印度 兩國關係恐生變

「當事情進展不順時，人們很容易放棄，但重要的是堅持。」每年的9月11日是加泰隆尼亞民族日（La Diada），今年在加泰隆尼亞各大城市都照例舉辦大型遊行，首府巴塞隆納的遊行人數為6萬人——這個數字，是自2012年以來次低（最低的是疫情肆虐的2020年），被外界解讀為繼2024年5月加泰獨派在議會選舉失利、丟失執政地位後，再次反映獨立呼聲減弱的跡象。不過，舉著紅黃條紋加泰隆尼亞旗的遊行民眾依然懷抱希望、表達堅持，而舉世知名的巴薩足球俱樂部也仍年年上街參與，再次展露其對加泰隆尼亞未來的意志。

2024-09-12 16:12