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魚類外交破功...孟加拉禁「國魚」出口到印度 兩國關係恐生變

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
孟加拉民眾販售雲鰣魚 （hilsa）。示意圖。圖／新華社
孟加拉民眾販售雲鰣魚 （hilsa）。示意圖。圖／新華社

孟加拉新任臨時政府上任，禁止雲鰣魚 （hilsa）出口到印度，一改舊政府親印度的外交作風！雲鰣佔孟加拉全國漁業產量的12%，成為該國的國魚，孟加拉前總理哈西娜在逢年過節都贈送雲鰣給印度，作為外交手段，但至今新政府一改前令，擴大該魚出口禁令，恐使兩國親密關係生變。

新政府不再魚類外交

《BBC》報導，雲鰣是印度10月大型慶典的重要食材，鄰國孟加拉則是該魚類最大的生產國，過去有大量雲鰣從孟加拉走私到印度。但孟加拉新政府上任後，擴大了對印度的雲鰣禁令，確保該魚類優先留給國內的消費者。

《半島電視台》報導，孟加拉月前因為立法保障內戰英雄後裔擔任公務員，引發學生強烈不滿，並上街發起反政府示威遊行，時任總理哈西娜雖多日鎮壓，造成至少109人死亡，仍無法阻止抗議浪潮，更出逃印度，後續由諾貝爾和平獎得主尤努斯擔任臨時政府總理。

新政府擴大魚類出口禁令，這不僅意味著印度可能面臨鰣魚供應短缺，也象徵孟加拉外交立場的重大轉變。孟加拉前總理哈西娜標榜「雲鰣外交」（hilsa diplomacy），在逢年過節贈送雲鰣給印度表示友好，新政府立場即背離了哈西娜過往的態度。

食物成政治工具

雲鰣佔孟加拉全國漁業產量的12%，光該魚類對孟加拉GDP的貢獻高達1%，更被稱為孟加拉的國魚。但今年因為漁獲不佳，孟加拉政府決定禁止雲鰣出口。該國漁業和畜牧部顧問阿赫特強調，印度仍然是孟加拉的盟友，會以其他方式表達善意，但不應做出剝奪孟加拉民眾取得魚產的權益。

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印度 孟加拉 魚類

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